Ruim helft van de Nederlanders gaat dichter bij huis op vakantie

Op 9 juli start de zomervakantie voor de eerste basisschoolleerlingen. De tijd van het jaar om de koffers te pakken en met het vliegtuig of de auto naar een zonnige bestemming af te reizen. Een dure periode is daarmee aangebroken. Dat de prijzen voor vakanties enorm zijn toegenomen, is ook de Nederlander niet ontgaan. Ruim de helft van de Nederlanders is van plan dichter bij huis op vakantie te gaan als gevolg van de prijsstijging. Dat blijkt uit onderzoek van Holidu, boekingssite voor vakantiehuizen, waarin het gedrag van 1077 Nederlandse vakantiegangers met betrekking tot de prijsstijging van vakanties werd geanalyseerd.

Dichter bij huis op vakantie

Ruim 55 procent van de Nederlanders geeft aan dichter bij huis op vakantie te gaan als de prijzen blijven stijgen. Vooral huishoudens met kinderen t/m 12 jaar (63 procent). “De afgelopen twee jaar vierden we massaal vakantie in eigen land vanwege de coronapandemie”, zegt Lotte Hill-Bolscher – PR & Online Marketing Manager Holidu. “Nu de prijzen van vakanties blijven stijgen, zien we dat de Nederlander bereid is opnieuw vakantie te vieren in een vakantiehuisje aan de Zeeuwse kust of ergens in het prachtige heuvellandschap van Limburg. Om onze buurlanden Duitsland en België niet te vergeten. Want ook die zijn dicht bij huis en geliefd.”

Nederlander kiest voor financiële zekerheid

Als de koopkracht blijft dalen en de prijzen blijven stijgen voor het boeken van een vakantie, zal dit nog meer impact hebben op het vakantiegedrag van de Nederlander. Opvallend is dat ruim 2 op de 3 Nederlanders kiest voor een ander type vakantie accommodatie als gevolg van de prijsstijging. Uit onderzoek blijkt dat 63 procent van de Nederlanders is geneigd een vakantiehuis te boeken waar ze zelf kunnen koken, en daarmee kosten kunnen besparen op eten buiten de deur. Met name huishoudens met kinderen zouden kiezen voor een verblijf met faciliteiten om te koken.

Ruim 75 procent blijkt uit onderzoek van Holidu. “We zien dat de populariteit van het boeken van vakantiehuizen blijft stijgen. Na het einde van het eerste kwartaal van 2022 zien we een sterke toename van het aantal boekingen van vakantiehuizen. Alleen al in de eerste drie maanden kwamen er tien keer zoveel gasten dan vorig jaar naar de vakantiehuizen van Bookiply (Holidu Group). En het hoogseizoen is nog maar net begonnen”, zegt Hill-Bolscher. “Door zelf boodschappen te doen en te koken op vakantie kunnen huishoudens een hoop geld sparen. Zo blijft er meer geld over voor andere leuke activiteiten met het gezin.” De gemiddelde Nederlander vindt de aanhoudende prijsstijging niet in verhouding staan tot hun inkomsten. Zo blijkt ook uit onderzoek. Met name huishoudens met kinderen (60 procent) en niet werkenden (56 procent) vinden de stijging niet in verhouding staan.

Korter op vakantie

De prijzen van vliegtickets, accommodaties en huurauto’s blijven stijgen. Toch gaat 2 op de 3 Nederlanders gewoon op vakantie dit jaar, zo blijkt uit onderzoek van Holidu. Vooral de meerpersoonshuishouden zonder kinderen (67 procent) en Nederlanders met een fulltime baan (75 procent) gaan eropuit. Wel opvallend is dat 47 procent van de Nederlanders hun vakantie zouden inkorten als de prijzen voor vakanties blijven stijgen. “Op dit moment zien we binnen Holidu de duur van vakanties nog stijgen. Terwijl onze website bezoekers in 2020 en 2021 gemiddeld zo’n 6,3 nachten boekten, zien we in 2022 dat het gemiddelde aantal nachten naar 7,2 is gestegen”, zegt Hill-Bolscher. “Maar dat is te verklaren door de eerdere coronapandemie. Het wordt spannend welke cijfers we volgend jaar gaan zien.”