Stoppen met social media kan druk en stress verminderen

Andreas Tober van de hersenstichtiging reageert met deze quote op het artikel op RTL nieuws. Steeds meer bekende en onbekende mensen stoppen tijdelijk of helemaal met hun social mediakanalen. Het legt ze teveel druk op, waardoor ze stress krijgen. Ondanks dat we stress nodig hebben om te functioneren, is te lang te veel stress, of spanning, juist schadelijk. Het zorgt ervoor dat je hersenen minder goed functioneren.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld vaker dingen gaan vergeten, snel afgeleid zijn en gevoeliger zijn voor negatieve emoties. Dit is te voorkomen door je hersenen voldoende rustmomenten te geven. Je hersenen krijgen hierdoor de tijd om te herstellen. Wanneer je dit goed doet, ervaar je bijvoorbeeld meer energie en meer focus.

Stresshormonen

Stress is van grote invloed op het functioneren van je hersenen. Allerlei gebieden in de hersenen werken samen bij spanning én ontspanning. Wanneer iemand stress ervaart, bijvoorbeeld door een conflict op werk of een onoplettende fietser, wordt een stressreactie in je hersenen geactiveerd. Tijdens deze reactie maken de hersenen stresshormonen aan, zoals adrenaline en cortisol. Door deze stofjes komt er energie vrij. Deze extra energie is nodig voor je spieren, je denkprestaties, zintuigen en reactievermogen. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld net op tijd wegspringen voor die fietser of een sprintje trekken naar de trein, zodat die op tijd is voor dat belangrijke sollicitatiegesprek.

Wanneer de stressreactie voorbij is, geven de hersenen (om precies te zijn de ‘hippocampus’) het signaal af dat het niet meer nodig is om stressstofjes aan te maken. Het aanmaken van adrenaline en cortisol stopt na dit signaal, waardoor het lichaam weer kan ontspannen.

Stress is nuttig, maar met mate

Stress is dus heel belangrijk en nuttig. Sterker nog, je kunt niet zonder. Het zorgt voor energie, focus en prikkelt je lichaam en geest. Af en toe een beetje stress is dus helemaal niet erg. Zolang je hersenen voldoende rust en ruimte krijgen om te herstellen, is er niks aan de hand. Als je teveel stress ervaart van social media, pauzeer dan even.