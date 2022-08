Motorfiets goedkoper alternatief voor auto

De vakantie is in volle gang, genoeg reden voor de meeste Nederlanders om naar het buitenland te trekken. Velen doen dit dan ook, maar niet iedereen kiest nog voor het vliegtuig. De lange rijen op de verschillende luchthavens ontmoedigt de man om het vliegtuig te pakken en ook de verhoogde brandstofprijzen worden doorberekend in de kosten voor een vliegticket. Vliegen wordt dus duurder, waardoor meer mensen de auto pakken. Maar kan het goedkoper? Jazeker! De motorfiets en -scooter is op het gebied van brandstof zuiniger en dus goedkoper!

Natuurlijk, we weten dat niet iedereen een motorrijbewijs heeft, maar misschien ben je na dit artikel welwillend om er toch aan te beginnen. De voordelen zijn nota bene niet verkeerd! Sterker, in de jaren -50 en -60 van de vorige eeuw was het heel gewoon om de motorfiets te pakken om naar het werk te gaan. Dit veranderde al gauw na de opkomst van de auto, die uiteindelijk meer luxe en comfort biedt. Hierdoor is de motorfiets achterop geraakt, maar met de huidige brandstofprijzen kan het vervoersmiddel wellicht aan een comeback beginnen.

Financieel plaatje

Heb jij nog geen speciaal rijbewijs voor de motorfiets en dus ook nog geen beschikbaar voertuig? Dan kun je gauw denken aan kosten die oplopen tot rond de 14 of 15 duizend euro. Dat is natuurlijk een hoop geld, maar eenmaal zo ver, kun jij in het bezit zijn van een motorfiets die wel 22 kilometer kan rijden per liter benzine bij een zwaar model. Bij een lichter model loopt dit aantal kilometers op tot wel 27 kilometer per liter benzine. Veel auto’s komen hier niet aan, daar zit je voordeel. In het geval van een motorscooter kun je nóg verder komen met een enkele liter benzine: soms wel tot 40 kilometer. Tel uit je winst! Je bent vaak wel wat langzamer met een motorscooter en er grote afstanden mee overbruggen is niet heel gebruikelijk, maar voor korte stukken is het ideaal.

Perfecte voertuig

Als we de Motorrijdersactiegroep (MAG) mogen geloven, is de motorscooter tot 25 kilometer enkele reis het perfecte voertuig bij uitstek. Zo ligt de snelheid bijvoorbeeld hoger dan bij een e-bike en is de inspanning bovendien minder groot. Je krijgt bij een motorscooter weliswaar te maken met de helmplicht, maar dat is voor eenieders veiligheid. Bovendien waan jij je extra veilig met een motorhelm van Helmonline. Daarnaast kun je op zowel een motorfiets als -scooter reizen met zijn tweeën, waardoor de kosten nog meer omlaag gaan. Wat niet geldt voor een motorfiets, namelijk het besturen ervan met een gewoon autorijbewijs, geldt wel voor een motorscooter: het is toegestaan om erop te rijden met een B-rijbewijs.

In opmars

We hadden het zojuist al over een zwaar en licht model motorfiets, maar de kleine motorfiets is ook in opmars. Deze kleinere variant van de ‘gebruikelijke’ maten motorfiets is nóg kleiner waardoor het minder ruimte inneemt, is al verkrijgbaar vanaf vier duizend euro en is nu ook zelfs elektrisch beschikbaar. Dit drukt de kosten nog meer, reden genoeg dus om te kiezen voor een (kleine) motorfiets of motorscooter. De voordelen zijn daar en jij houdt bovendien geld over in je portefeuille. Dat is een win-win-situatie toch?