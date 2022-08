Kunstgras in de tuin? Dat is pas hot!

Leveranciers van kunstgras zien de laatste weken de vraag naar het ‘eeuwige groene’ gras wederom stijgen. Al tijdens de coronacrisis gingen consumenten als voor het gemak en kozen ze meer dan ooit voor kunstgras. Maar nu komt daar de extreme hitte en droogte bij.

Het natuurlijke gras krijgt het deze zomer dan ook zwaar te verduren. De gele kleur en de zanderige plekken; het oogt behoorlijk doods. Als je een voetbalfan bent, zie je dat zelfs de natuurlijke grasmatten van voetbalploegen uit eerste klasse dorst hebben. Maar helaas is door het watertekort sproeien niet zo populair meer. Terecht want water is schaars en moet gespaard worden. En dus kiezen steeds meer sportclubs en tuineigenaren voor ‘het permanente groen’: kunstgras kopen.

De vakantie is voorbij

Nu de vakantie op haar einde loopt en mensen weer thuiskomen, zien ze sinds weke hun achtertuin weer en schrikken ze zich begrijpelijk vaak een hoedje. De bloemen en planten hangen naar beneden of zijn inmiddels een droogboeket geworden en het gazonnetje heeft meer weg van een steppenlandschap. Bedrijven die in kunstgras handelen, doen nu dan ook gouden zaken. Bovendien is de tijd dat kunstgras er supernep uitzag allang voorbij. De nieuwste generatie kunstgras is met het blote oog absoluut niet meer van natuurlijk gras te onderscheiden. Kunstgras is overigens wel kostbaar, ongeveer tien keer duurder dan gewoon gras. Maar het gaat wel 20 jaar mee en is UV-bestendig.

Milieuvriendelijker dan je denkt

Er wordt door tegenstanders van kunstgras vaak bezwaar tegen de grote hoeveelheid plastic die gebruikt wordt in kunstgrasvelden. Het zou natuurlijk heel goed zijn als het materiaal beter recyclebaar wordt maar toch is kunstgras wel degelijk een milieuvriendelijk alternatief voor een echte grasmat. Wel wordt je tuin natuurlijk nog ‘groener’ en meer ‘sustainable; als je er mooie planten en struiken rondom zet waar insecten, vlinders en vogels op af komen.

Nog een milieuvriendelijk aspect: een kunstgrasmat hoeft niet besproeit te worden en verbruikt dus geen kostbaar water. Het regenwater kan bij kunstgras ook nog eens makkelijker in de bodem dringen dan in een tegeltuin en zo de bomen, struiken en planten in de rest van de tuin bereiken. Onder de kunstgrasmat is het een levendige boel met kevers, wurmen en torren. Ook die blijven je tuin bevolken. En wat denk je van de grote hoeveelheden voeding, grondverbeteraars en onkruidverdelgers die natuurlijk gras nodig heeft? Niet meer nodig. Bovendien kun je die oude grasmaaier bij het grofvuil zetten.

Goed voor natuur en mens

Zo’n veldje kan voor mensen met allergiën ook een verademing zijn. Want krijg jij als het gras groeit of gemaaid wordt, een loopneus, prikogen of benauwdheidsklachten? Dat is met kunstgras voorgoed voorbij.

En Last but not least! Met kunstgras in je tuin kun je zorgeloos genieten, zowel thuis als op vakantie. Minder stress dus. Want hoe lang je vakantie ook duurt, je grasveldje is in ieder geval niet veranderd in een modderboel, onkruidtuin of zandbak. Het blijft even frisgroen (en groener dan de buren) dan op de dag dat je vertrok!