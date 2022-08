Dierenartsen zien nog altijd kortsnuitige honden op behandeltafel

Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties doen een oproep aan hondenliefhebbers om geen kortsnuitige hond aan te schaffen. Het fokken van kortsnuitige honden in Nederland is verboden, maar “helaas zien we op de behandeltafel nog steeds veel snurkende en benauwde puppy’s met afgesloten neusgaten en veel te korte snuiten”, aldus dierenartsen Janneke Moedt (Caring Vets) en Conny van Meurs (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde). “Die komen dus uit het buitenland of zijn illegaal gefokt in Nederland.”

Kortsnuitige hondenrassen, zoals de mopshond of Franse bulldog, hebben vaak veel gezondheidsklachten omdat ze zo ver zijn doorgefokt. De dieren zijn altijd benauwd, hebben oogziektes, huidontstekingen en hernia’s. Baasjes zijn vaak niet goed geïnformeerd over deze gezondheidsklachten, wat leidt tot onverwachte hoge rekeningen voor medische behandelingen, aldus dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht.

“Een kortsnuitige hond kost in aanschaf al snel 1500 tot 2500 euro”, aldus Kelly Kessen, dierenarts bij Dier&Recht. “Een nieuwe eigenaar realiseert zich meestal niet dat zo’n hond vaak diverse operaties nodig heeft. Het gaat daarbij om operaties aan de luchtwegen, behandelingen van hernia’s, oogoperaties, correcties van neusplooien en ga zo maar door. De kosten kunnen snel oplopen tot het drie- of viervoudige van de aankoopprijs. En de grootste prijs betaalt de hond zelf, die levenslang lijdt door zijn extreme uiterlijk.”

De oproep van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, dierenartsenvereniging Caring Vets en Dier&Recht wordt onder meer ondersteund door de Dierenbescherming, de Hondenbescherming en het Medisch Centrum voor dieren. “Een kortsnuitige hond is geen gelukkige hond. We willen dat mensen bewust kiezen voor een gezonde hond mét snuit!”, aldus de organisaties.