Werkstress nog altijd een groot probleem voor veel werkgevers 

Hoewel het aantal werkenden met burn-outklachten iets daalde in 2020, lijkt van een serieuze trendwijziging nog geen sprake te zijn. Naast burn-outklachten kregen een groot aantal werkenden te maken met klachten gerelateerd aan COVID-19 in het eerste kwartaal van dit jaar. Uit een onderzoek van het CBS bleek het ziekteverzuim dat kwartaal hoger te liggen dan ooit gemeten werd.

Om de kans op de negatieve gevolgen van hevige werkstress zo beperkt mogelijk te houden, is het zaak om voor werknemers te zorgen. Dit betekent onder meer dat werknemers voldoende tijd van hun werkgever moeten krijgen om te ontspannen. Verschillende vormen van ontspanning zijn hierbij mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het spelen van een spelletje als Bubble shooter. Het is een geliefd spel bij veel Nederlanders.

Stoppen met piekeren door een spelletje te spelen

Het spelen van een spelletje als het Bubble spel biedt het voordeel, dat je hersenen zich concentreren op iets anders dan het werk. Op deze manier help je jezelf te stoppen met piekeren over de zaken die momenteel tegenzitten. Voortdurend piekeren kan vervelende consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat je door het piekeren minder makkelijk in slaap valt. Onvoldoende nachtrust verzwakt je weerstand, wat de kans vergroot dat je enige tijd ziek thuis komt te zitten. Nog vervelender is het opbouwen van een negatief zelfbeeld, iets wat de basis kan vormen van een burn-out of depressie. Voldoende reden om op z’n tijd een spelletje te spelen. Kende jij het Bubble spel al?

Zorg voor voldoende beweging gedurende de dag

Niet alleen het spelen van een spelletje helpt je de zinnen te verzetten. Ook een wandeling tijdens de lunchpauze of aan het eind van de dag draagt bij aan je mentale gezondheid. In het bijzonder wanneer je voornamelijk vanuit huis werkt. De kans dat je op deze werkdagen voldoende beweegt is klein; men zit voornamelijk achter het bureau en loopt uitsluitend naar het koffieapparaat of toilet. Daar waar je normaal op de fiets zou stappen om naar kantoor te gaan, of bijvoorbeeld naar de bushalte of het treinstation wandelt. Naast een wandeling kan ook een uurtje joggen of fietsen helpen om te stoppen met piekeren. Een lunchwandeling maakt dat je met meer energie aan de middag begint.

Maak je stressgevoelens bespreekbaar op het werk

Voor zowel werknemers als werkgevers is het zaak om geen taboe te maken van stressgevoelens. Door ze kenbaar te maken bij de werkgever kun je samen zoeken naar mogelijkheden om ze te verminderen. Des te sneller je hieraan werkt, des te kleiner is de kans dat deze stressgevoelens zich ontwikkelen tot een serieuze burn-out. Iets waar zowel een werknemer, als werkgever bepaald geen baat bij heeft.