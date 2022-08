Slaappioniers geven andere definitie aan het ‘waterbed’

Je lichaam en hoofd tot rust brengen is voor de mens een grote factor tot een gezonde levensstijl en levensgeluk. Een kwart van de Nederlanders kampt echter met slaapproblemen. Mensen doen er alles aan om zo goed mogelijk in slaap te vallen. Schapen tellen, luisteren naar de golven van de zee of de geluiden op het strand. En nog niet zo lang geleden was het waterbed enorm populair. We weten immers allemaal dat uitgerust wakker worden een van de fijnste ervaringen is in het leven.

Het is dus belangrijk om goede slaap te krijgen. En meer nog dan de meeste mensen denken. Goede slaap heeft niet alleen te maken met het aantal uren dat je maakt. Minstens zo belangrijk is namelijk de kwaliteit van je slaap. Slaap je slecht, dan heb je overdag moeite met concentreren en ben je prikkelbaarder.

Het belang van het perfecte matras

Een van de onderdelen die een goede nachtrust ten goede komt is het kiezen van het juiste matras. Ongeveer 35% van onze tijd besteden we namelijk op onze matras. Hoe logisch is het dan dat die goed moet zijn om tot rust te komen in de hectische huidige tijd. Een matras moet bijvoorbeeld voldoende ventileren, zodat vocht wordt afgevoerd. Maar ook een goede doorbloeding is belangrijk. Vooral de drukverdeling is belangrijk, want dit bepaalt of je de juiste steun krijgt en je ruggenwervel in een natuurlijke houding ligt. Als dat niet snor zit, zul je automatisch onrustig slapen en blijven draaien door het gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen in de huid. Ook de juiste hardheidsgraad die past bij je gewicht is ook een factor die bijdraagt aan je slaapkwaliteit.

Beste matras van Nederland

Slaappioniers Jamie Lemsom en Milan Roelofs van Morningstar, allebei opgegroeid in Zierikzee waar water en het geluid van golven en de zee een gegeven is, ontwikkelden deze matras. Ze laten hem zaterdag 25 augustus tijdens de havendagen in Zierikzee hun eigen ontwikkelde varende bed ludiek ‘te water’ en vragen zo aandacht voor de innovatie en techniek die achter hun matras schuilt.

“Het idee van een varend bed is niet voor niets tot stand gekomen. Als Zeeuw heb je een grote verbinding met water en de techniek eromheen, die de provincie leefbaar maakt en zorgt dat je met volle teugen kan genieten. Zeeland is een provincie waar mensen tot rust kunnen komen en dat is iets waar wij voor staan.”

Dat er veel onderzoek en denkwerk achter hun matras zit, is dus niet zo verwonderlijk. De matras van Morningstar is op Trustpilot om die reden ook als beste matras van Nederland beoordeeld.

“Wij hebben anderhalf jaar lang, in samenwerking met de grootste fabrikanten van Europa, gewerkt aan ‘het perfecte matras’. De gebruikte data in combinatie met onze Zeeuwse passie voor rust en techniek is een combinatie van goud.”

Met hun varende bed willen de pioniers niet alleen de slaapkamers van Nederland bereiken. Ook willen ze kijken of we mogelijke samenwerkingen kunnen aangaan met hotels, vakantieparken en B&B’s. Op deze manier maken ook toeristen kennis met het matras. En nee, het is natuurlijk geen echt varend ‘waterbed’!