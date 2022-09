Nieuw onderzoek: wat kost een kind in 2022 vs. twintig jaar geleden

Het leven wordt duurder en duurder. We merken het dagelijks, zoals aan de kassa bij de boodschappen, na een avondje uit en wanneer de elektriciteitsrekening op de mat valt. Iedereen voelt de inflatiecrisis, maar de jongere generaties trekken echt aan het kortste eind. Niet alleen is het door de woningcrisis bijna onmogelijk voor Gen Z en Millennials om een huis te kopen, een bruiloft is tegenwoordig alleen nog weggelegd voor vermogende koppels (vaak dankzij een flinke donatie van de ouders). En dan hebben we het nog niet gehad over het opvoeden van kinderen.

Minder kinderen

Waar het twintig jaar geleden nog doodnormaal was om vier kinderen te krijgen, houden we het nu – als je überhaupt kinderen wilt en kunt krijgen – bij één of maximaal twee. In 2020 had de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,54 kinderen. Twintig jaar geleden was het gemiddelde 1,73 kinderen. Het aantal pasgeboren kinderen in Nederland daalt al jaren. Waarom?

Onder andere omdat er tegenwoordig een prijskaartje aan kinderen hangt waar je spontaan van gaat hyperventileren. Vooral een grotere woning en grotere auto zijn voor veel Nederlanders onbereikbaar. Maar wat kost een kind tot ze financieel onafhankelijk zijn (23 jaar)? En hoeveel zijn de kosten gestegen ten opzichte van twintig jaar geleden? Platform voor spaarrekeningen Raisin.nl zocht het uit.

Interessante bevindingen onderzoek

Het prijskaartje in 2022 van een kind voor een tweeoudergezin is € 394.866

Het prijskaartje in 2022 van een kind voor een eenoudergezin is € 339.210

Het prijskaartje in 2002 van een kind voor een tweeoudergezin is € 362.006

Het prijskaartje in 2002 van een kind voor een eenoudergezin is € 286.601

In 2022 betaal je als tweeoudergezin € 32.860 meer voor een kind dan 20 jaar geleden

In 2022 betaal je als eenoudergezin € 52.609 meer voor een kind dan 20 jaar geleden

Het gemiddeld netto jaarsalaris is van € 24.924 in 2002 naar € 35.193 in 2022 gestegen, een plus van maar liefst 41 procent

De afgelopen twintig jaar is de gemiddelde huizenprijs met 107 procent gestegen

De gemiddelde verkoopprijs van een vijfjaar oude Volkswagen Polo is de afgelopen 20 jaar met 115% gestegen

Eindbalans 2002 vs 2022

Net zoals vrijwel alles, was het twintig jaar geleden dus een stuk betaalbaarder om een kind te hebben dan nu. In 2022 betaal je als tweeoudergezin € 394.866, dat is € 32.860 meer dan in 2002, waar een kind je € 362.006 kostte. Als eenoudergezin betaalde je twintig jaar geleden € 52.609 minder voor een kind. Dit komt mede door de inflatie en de huizenprijzen die de afgelopen jaren door het dak zijn geschoten. Aan de andere kant zijn onze salarissen nog harder doorgestegen. Het gemiddeld netto jaarsalaris is van € 24.924 in 2002 naar € 35.193 in 2022 gestegen, een plus van maar liefst 41 procent.

Een flinke stijging zou je denken, totdat je naar de stijging van de huizenprijzen kijkt. In 2002 was de gemiddelde prijs van een eengezinswoning €217.899. Twintig jaar later betaal je voor zo’n zelfde soort woning gemiddeld € 451.006. De afgelopen twintig jaar is de gemiddelde huizenprijs dus met 107 procent gestegen. En daar blijft het uiteraard niet bij, ook de prijs van een auto is flink gestegen. Als we de prijs van een vijf jaar oude Volkswagen Polo in 2002 (€ 8000) vergelijken met 2022 (€ 17.174,88) dan zien we een stijging van 115 procent. Vooral deze twee kostenposten geven jonge ouders kopzorgen.

Kijkend naar de huidige krapte op de woningmarkt en algemene demografische trends, is het niet gek dat het aantal pasgeboren kinderen in de afgelopen twintig jaar is afgenomen. In 2002 werden er 202.083 kinderen geboren, tien jaar later waren dit er nog maar 175.959 (CBS). Dat zijn volgend decennium toch weer 26.124 woningzoekenden minder. En de dalende trend zette zich voort tot vorig jaar.

Corona babyboom

In 2021 zagen we namelijk voor het eerst in sinds 2008 een groei. Zorgde de coronapandemie die een jaar eerder begon voor een babyboom? Absoluut. In het tweede coronajaar werden er 179.441 kinderen geboren, tienduizend meer dan normaal. Of we deze groei in 2022 ook gaan zien, is nog maar de vraag. Uit de voorlopige maandelijkse cijfers van 2022 zien we geen stijging ten opzichte van de jaren voor 2021. Misschien maar goed ook, want over twintig jaar willen al deze kinderen ook een eigen dak boven het hoofd.

Eelco Habets, algemeen directeur van spaarplatform raisin.nl, zegt het volgende over het onderzoek: ‘Ondanks dat het milieu ons dankbaar zou zijn als we minder kinderen op de aardbodem zetten, zou het nemen van een kind afhankelijk moeten zijn van een eventuele kinderwens en niet van je bankrekening. Wel is het belangrijk om bewust te zijn van de kosten die komen kijken bij een kind, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en op tijd begint met sparen. Een begrotingsplan met daarin de inkomsten en kosten kan helpen je voor te bereiden op je nieuwe financiële situatie. Zo weet je hoeveel je eventueel tekort komt en kun je in de jaren ervoor spaardoelen opstellen en een nieuwe spaarrekening openen om geld apart te zetten voor je kind.’

Vind het volledige onderzoek met bronnenlijst via deze link