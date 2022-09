Graffiti: kunst met een grote K en een boodschap

You either lover it or hate it: Graffiti. Lange tijd werd het gezien als vandalisme maar met de opkomst van de Urban Culture in steden als New York en Berlijn, krijgt deze kunstvorm eindelijk de aandacht die het verdient. Zo is een tour langs graffiti kunst in grote steden wereldwijd voor toeristen een trekpleister geworden en kun je steeds vaker workshops volgen bij gerenommeerde graffiti artiesten.

De geschiedenis van Graffiti

De kunstvorm wordt nu vooral als onderdeel van de hiphopcultuur gezien maar Graffiti is eigenlijk van alle tijden. De Romeinen uit de klassieke oudheid schreven al op hun muren en monumenten. Je kunt die ‘ancient graffiti’ zelfs nog zien in Rome en Pompeï. Zo werden bijvoorbeeld gladiatorenspelen aangekondigd of politieke uitspraken gedaan. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een rage onder Amerikaanse soldaten om overal waar ze kwamen de tekst Kilroy was here te plaatsen, voorzien van Mr. Chad, het mannetje dat over een muur staart. Eind jaren zestig werd het ‘bekladden’ van treinstellen in New York populair. New Yorkse jongeren zetten zo vliegensvlug hun handtekening, oftewel tags,

Begin jaren tachtig sloeg de vonk over naar Europa dat in die tijd gekenmerkt werd door sociale onrust en economische onzekerheid. Subculturen onder jongeren zoals punk en hiphop kwamen op en graffiti werd ongekend populair onder die groepen. De meer conservatieve Europeaan dacht daar anders over en vond het vandalisme en een schandelijke vervuiling van het straatbeeld.

Kunst met een boodschap

En natuurlijk, niet alle graffiti is mooi en niet iedereen vindt alle graffiti mooi maar de kleurrijke afbeeldingen die vaak een boodschap meegeven, zijn de laatste jaren sterk in populariteit gestegen. Sterker nog, Graffiti wint als kunstvorm steeds meer terrein. Niet in de laatste plaats door de wereldberoemde kunstenaar Banksy, het pseudoniem van een Britse kunstenaar. Zijn kunstwerken zijn vaak politiek en humoristisch van aard. In zijn straatkunst combineert hij graffiti met een hem kenmerkende sjabloontechniek. Zijn straatwerk is te vinden in verschillende Europese steden, maar ook buiten Europa zoals in Palestina, Israël en de Verenigde Staten.

Graffiti is fun

In Amsterdam Zuid Oost was en is graffiti ook een kunstuiting die al sinds jaar en dag bestaat. Het bedrijf Graffitifun is ontstaan in de straten van Amsterdam Zuidoost. Al 15 jaar lang zijn zij een bekende in de scene en uitgegroeid tot de grootste graffiti aanbieder van Europa en marktleider in graffiti workshops. Inmiddels heeft Graffitifun een team van meer dan 32 artiesten.

“Vol enthousiasme voor deze kunstvorm zijn wij begonnen met het geven van graffiti workshops en het maken van graffiti muurschilderingen in opdracht van klanten. Al snel zagen we ons om heen dat graffiti een slechte naam in de samenleving had, vooral vroeger. Laatste jaren is de graffiti scene steeds populairder geworden en een echte gewaardeerde kunstvorm.”

Graffitifun wil laten zien dat graffiti echt een kunstvorm is en dat graffiti kunstenaars echte artiesten zijn. Daarnaast leren ze deelnemers van hun workshops respect te hebben voor andermans spullen. Door jarenlang elke dag hard te werken aan mooie kunstwerken en 24/7 paraat te staan voor hun klanten wisten ze naam op te bouwen. Inmiddels werken veel van hun artiesten ook internationaal en hebben ze workshops in steden als Parijs, Milaan, Brussel en Ibiza op hun naam staan. In hun Graffitifun Hall of Fame In Amsterdam en Utrecht met honderden tot duizenden meters aan graffiti walls, kun je die graffiti belevenis voelen. Het is een ware erecatcher geworden waar wekelijks duizend mensen komen kijken.