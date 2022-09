De Laatste Pluk redt appels voor mensen met laag inkomen

Vanwege het grote succes van vorig jaar wil stichting de Nederlandse Uitdaging dit najaar opnieuw de laatste appels van het seizoen plukken voor gezinnen onder de armoedegrens. Er is namelijk een tekort aan fruit en groente voor de voedselpakketten van de Voedselbank, het Leger des Heils en soortgelijke organisaties.

Het project ‘De Laatste Pluk’ zet vrijwilligers in om zoveel mogelijk appels te plukken die anders verloren gaan. Tegen het einde van het appelseizoen hangen bij vele fruittelers appels in de bomen die niet meer geplukt worden. Vanwege hun afwijkende kleur of grootte worden deze appels niet gekocht door supermarkten. De appels zijn nog prima eetbaar, dus het is zonde om er niets mee te doen.

Voedselpakketten

Stichting de Nederlandse Uitdaging werkt dit najaar samen met de Groente & Fruitbrigade en de Voedselbank om mensen met een laag inkomen aan appels te helpen. Fruit is simpelweg te duur als je onder de armoedegrens leeft. Door de ‘afgeschreven’ appels te verzamelen, kan er weer fruit worden toegevoegd aan de voedselpakketten voor degenen die hiervan afhankelijk zijn. Inge Voorhout, manager van de Nederlandse Uitdaging, zegt: “Vorig jaar hebben we 50.000 appels kunnen toevoegen aan de voedselpakketten van de Voedselbanken – veel meer dan we vooraf hadden gedacht. Dit jaar is ons gezamenlijke doel 75.000 appels, waarmee we 15.000 gezinnen kunnen voorzien van fruit.”

Maatschappelijke impact

De Nederlandse Uitdaging is een landelijke organisatie, die aanbod vanuit het bedrijfsleven koppelt aan de vraag van stichtingen en verenigingen. De optelsom van initiatieven die alle 30 lokale Uitdagingen uitzetten, toont hoe sterk de maatschappelijke impact ervan is. De kracht van De Laatste Pluk zit dan ook grotendeels in de samenwerking met de Utrechtse, Harderwijkse en Lelystadse Uitdagingen, die zich aangemeld hebben voor de start en uitrol van dit project. Univé Buurtfonds werkt samen met de Nederlandse Uitdaging om de lokale Uitdagingen te stimuleren aan dit project mee te doen. Voorhout: “Deze partij gaat dit project goed ondersteunen, en we hopen uiteraard dat nog meer partijen zich aansluiten.”

Verbinding door appels

Als een van de partners van de Nederlandse Uitdaging levert Univé een financiële bijdrage aan De Laatste Pluk. Daarnaast zet het bedrijf medewerkers in als vrijwilliger om de maatschappelijke betrokkenheid in de organisatie te stimuleren. Hoe meer vrijwilligers deelnemen aan het project, des te meer appels er worden geplukt. Voorhout: “We zagen vorig jaar dat vrijwilligers en mensen die zelf een voedselpakket ontvangen en zich aangemeld hadden met elkaar in verbinding kwamen tijdens het plukken. Dit leverde fijne gesprekken op.”

De Voedselbank regelt alle logistiek rond de plukdagen, zoals vrachtwagens, verspreiding en opslag. De Nederlandse Uitdaging faciliteert alle Uitdagingen bij het samenbrengen van partijen, leveren van vrijwilligers, catering, kruiwagens en toiletcabines. Voorhout: “Een bijkomend voordeel van het project is dat we voedselverspilling tegengaan door de appels te plukken.”