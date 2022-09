Toilettekort leidt tot omzetverlies voor winkels

95% van de Nederlanders moet wel eens naar het toilet tijdens het winkelen. Het tekort aan openbare toiletten leidt dan ook tot diverse problemen, waaronder wildplassen en minstens 4% omzetverlies voor winkeliers en horeca-eigenaren. Eén op de vier Nederlanders gaat minder vaak de deur uit door het gebrek aan toiletten. Dit blijkt mede uit een onderzoek van Peil.nl onder 1237 Nederlanders.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek

Eén op de zes mensen kozen ervoor eerder dan gepland naar huis te gaan tijdens het winkelen. Meer dan de helft hiervan ging minstens 30 minuten eerder naar huis dan ze hadden gepland. Gemiddeld gaat men drie kwartier eerder naar huis.

In 12% van de gevallen werd ervoor gekozen wild te plassen. Dit kwam dit vaker voor bij mannen (17%) dan bij vrouwen (7%).

In de overige gevallen zochten mensen een toilet op ergens in de omgeving. Vrouwen gaven aan beduidend vaker naar een winkel met een toilet (zoals de HEMA of de Bijenkorf) te gaan dan mannen: 66% versus 54%. Mannen zijn meer bereid om een openbaar toilet op te zoeken (30%) dan vrouwen (16%), een mogelijk gevolg van het feit dat urinoirs een stuk wijdverbreider zijn dan zittoiletten.

Eén op de vijf hield de behoeften op totdat men thuis was.

Bijna de helft van de mensen is bij hoge nood weleens een horecazaak ingeschoten.

Helft van de vragers is weleens geweigerd bij winkels

Bij winkels zoals de HEMA of de Bijenkorf zijn de toiletten opengesteld en dus makkelijk te gebruiken. Bij de HEMA is dat vaak tegen betaling, twee derde van de ondervraagden vind dat geen probleem. 50 cent wordt als meest passende bedrag hiervoor gezien. Vragen om het toilet in een winkel te gebruiken vinden mensen vaak (te) moeilijk. Eén op de zes mensen (10% mannen, 21% vrouwen) durft dit helemaal niet te vragen of gaat ervan uit dat het toch niet mag. Van bijna 50% van de mensen die weleens heeft gevraagd of ze in de winkel naar het toilet mochten, werd nagenoeg de helft geweigerd. Vrouwen (26%) ervaren deze afwijzing vaker dan mannen (21%).

Helft geweigerde mensen zoekt andere winkel

Bijna de helft van de geweigerde mensen gaf aan dat ze de winkel in kwestie nooit meer zullen bezoeken of dat ze in het vervolg bij een concurrent gaan winkelen. Slechts een derde is van plan om weer naar dezelfde winkel terug te keren. 85% van de mensen die wél naar een schoon toilet in een winkel konden kiest een positieve vervolgactie: zo komen ze bijvoorbeeld zeker terug bij die winkel, zijn ze eerder bereid om daar iets te kopen en raden zelfs de winkel aan anderen aan.

“Gebrek aan toiletten leidt tot minstens 4% omzetverlies”

“Dit onderzoek bevestigt Fins onderzoek dat laat zien dat bij te weinig toiletten winkelpubliek eerder naar huis gaat. Uit Brits onderzoek weten we dat 1% korter winkelen tot 1,2% omzetverlies leidt” aldus Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. “Eén op de zes bezoekers gaat gemiddeld drie kwartier eerder naar huis. Stel dat ze dan nog maar twee uur winkelen in plaats van bijna drie uur. Dan heb je het over een omzetverlies van 4% voor de hele winkelstraat. De thuisblijvers vanwege het toilettekort tel ik dan nog niet eens mee. Ondernemers en winkeliersverenigingen, centrummanagers en gemeenten die hier verandering in willen brengen helpen wij als Toiletalliantie graag.”