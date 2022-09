Herfst 2022: regenjassen of dunne laagjes?

Sinds het begin van de meteorologische herfst op 1 september is het warm geweest in Nederland. Na een zomer met hoge temperaturen, is er best kans dat de warmte blijft hangen tijdens de herfst. En dat zou niet de eerste keer zijn. Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Zal de warmte nog wat langer aanhouden? Of komt er een omslag aan wat het einde betekent van de warme en droge trend van 2022 en waardoor we regenjassen moeten gaan aanschaffen?

Kledingkeuzes voor de herfst

Invloed van La Niña

Volgens Weer.nl ligt een snelle verandering in het weer van nu niet meteen voor de hand. Al meerdere jaren is het kader waarbinnen het weer zich ontwikkelt en de factoren die het meest van invloed zijn stabiel. La Niña, de koude zeestroom op de Grote Oceaan langs de evenaar en tussen Zuid-Amerika aan de ene en Australië en Indonesië aan de andere kant, is daarbij de belangrijkste factor. De kans dat La Niña aanhoudt is de komende maanden maar liefst 85 procent. In de wintermaanden loopt de kans wat terug naar 60 procent, maar dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat La Niña nog steeds van invloed zal zijn. In Nederland zorgt La Niña voor minder regen en dus meer droogte en warmte.

Hogedrukgebieden

De hogedrukgebieden spelen voor de rest van september een grote rol. Volgens de lange termijnverwachting van het ECMWF trekt het hogedrukgebied langzaam langs Schotland over de Noorse Zee richting het Poolgebied. Dankzij de warmte van de zomer blijven de temperaturen daarbij aan de hoge kant. Daarbij is het ook nog steeds aan de droge kant, door de voortdurende invloed van het hogedrukgebied.

Krachtenveld keert om

Naar verwachting verliest het hogedrukgebied eind september en begin oktober zijn invloed op het weer in Nederland. Het krachtenveld lijkt daarna om te keren. In het zuiden zullen er hogedrukgebieden zijn en in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan lagedrukgebieden. Het kan haast niet anders dan dat oktober ook relatief warm zal verlopen.

Blijft de herfst warm?

De conclusie? Het lijkt erop dat de drukverdeling de eerste helft van de herfst zo zal zijn dat het relatief droge en warme weertype van dit moment nog een tijdje kan aanhouden. De tweede helft van de herfst zal er wellicht een geleidelijke omslag naar ‘koudere’ drukverdelingen, maar daarbij blijft het de vraag of er wel genoeg koudere lucht aanwezig is om het dan ook merkbaar te laten afkoelen. Gezien de voorgeschiedenis, zou dat nog best eens lastig kunnen zijn.