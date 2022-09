Contactlenzen worden steeds ‘slimmer’

De scifi-contactlens komt eraan! De Amerikaanse startup Mojo Vision wil namelijk ‘slimme’ contactlenzen op de markt brengen. Het bedrijf zegt dat de lens technisch gezien vrijwel klaar is, maar het wachten is nog op goedkeuring van de Amerikaanse overheid.

Natuurlijk zijn er al verschillende soorten lenzen, zoals daglenzen en kleurlenzen maar het is bedrijven tot nu toe nog niet goed gelukt om de slimme lens op de markt te brengen. Grote techbedrijven zoals Meta, Apple, Google en Microsoft werken al jaren aan slimme brillen. Dat dat nog niet altijd een succes is, blijkt uit de lancering van Google Glass van jaren geleden.

Het Amerikaanse Mojo Vision heeft nu echter een slimme contactlens met ‘augmented reality’ ontwikkeld. De contactlens heeft een computerchip waarmee, afhankelijk van het probleem of de behoefte van de klant, oogproblemen worden verholpen, de gezondheid wordt gevolgd of een gps zit. Het bedrijf heeft een werkend prototype maar moet alleen nog toestemming krijgen van de toezichthouder Food and Drug Administration (FDA).

Chips op je ogen

De lenzen moeten werken als een soort smartwatch. Ze bevatten een microschermpje waar apps op verschijnen die met oogbewegingen aan te sturen zijn. De lens kan informatie, zoals je hartslag en andere biometrische gegevens, in één kleur weergegeven in je gezichtsveld. Ook kan de lens als je bijvoorbeeld op een vliegveld bent informatie over je vlucht laten zien. De lenzen zijn draadloos verbonden met een apparaatje dat gebruikers om hun nek dragen. Op langere termijn is het de bedoeling dat het apparaat gekoppeld wordt aan smartphones.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de lenzen ook op sterkte kunnen worden gemaakt. Mojo Vision ziet in de toekomst zelfs medische apparaten die mensen met een beperkt zicht kunnen helpen met zien. Dat zou gedaan worden door een HD-camera te installeren in een bril, die dan beelden verzendt naar de ogen.

Medicatie via de lens

Ook in China zijn ze druk bezig om zo’n slimme lens te ontwikkelen. Deze lens is vooral ontworpen om oogdruppels tegen staar of glaucoom naar behoefte te doseren. De lens meet continu de oogdruk en scheidt oogdruppeltjes af als die te hoog wordt. De contactlens is inmiddels getest op levende konijnen zonder glaucoom. Verdere studies zijn nodig om te beoordelen hoe goed het apparaat bij mensen werkt.

Fotograferen en filmen

Electronica-bedrijf Sony heeft een patent aangevraagd op een slimme contactlens waarmee het mogelijk is om foto’s en video’s te maken. Lensdragers hoeven alleen maar te knipperen met hun ogen en het beeld staat in je telefoon. De contactlens belooft behoorlijk geavanceerd te worden. Naast dat er video’s en foto’s met de lenzen gemaakt kunnen worden, zijn er verschillende mogelijkheden aan de lens toegevoegd. Zo moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld in en uit te zoomen en diafragma, autofocus en beeldstabilisatie aan te passen. Verder bevat de lens een opslagruimte waar je de foto’s en video’s kunt opslaan. Deze bestanden zijn vervolgens draadloos over te dragen naar een smartphone of tablet.

Tekort aan ‘gewone’ contactlenzen

Maar voorlopig kampen opticiens echter nog met een tekort aan ‘gewone’ contactlenzen, vooral die met uitzonderlijke sterktes zijn maar moeilijk te verkrijgen. Een tekort aan grondstoffen, een gebrek aan personeel en een verlaging van de productie tijdens de coronacrisis zijn de boosdoeners.