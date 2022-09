Egeltelling op 24 en 25 september: help de egels in Nederland

In welke tuinen leven egels en waar komen egels verder voor? Op die vraag hopen we in het weekend van 24 en 25 september een antwoord te krijgen. We roepen heel Nederland op om mee te doen met de Egeltelling. Hiermee help je inzichtelijk te maken waar egels leven en of ontwikkelingen zoals de droge zomer invloed hebben op de egels in ons land.

De afgelopen jaren zien we het aantal egels in Nederland afnemen, zoals te zien is in onderstaande figuur. De extreme droogte afgelopen zomers kan in veel gebieden slecht zijn geweest voor het groot brengen van jonge egels. Dit jaar was er weer een droge zomer en zitten de opvangen vol met verzwakte egels. De verwachting is daardoor dat de egelpopulatie zich in 2022 waarschijnlijk niet gaat herstellen. Om te zien waar egels precies leven vragen we iedereen om egelwaarnemingen door te geven. Daarnaast kun je de egel helpen door jouw tuin aantrekkelijk te maken voor de egel.

Help de egel in de tuin

Leven er egels in jouw tuin? Dan is dat een compliment! Waarschijnlijk leven er verschillende planten, insecten en bodemdieren in je tuin, die belangrijk zijn voor de overleving van de egel. Zou je graag een egel, of meer egels in je tuin willen hebben? Dan zijn er hele praktische dingen die je kan doen om egels naar jouw tuin te lokken. Zorg bijvoorbeeld voor afwisseling tussen gras, struiken, andere planten en rommelige plekken in je tuin. Voorkom een tegeltapijt en zorg dat egels de tuin in kunnen lopen door bijvoorbeeld doorkruipgaatjes in je schutting te maken. Als je de tuinen van meerdere buren op deze manier met elkaar verbindt ontstaat een zogenaamde egelsnelweg. Zet een schaaltje water en eventueel kattenbrokjes in je tuin. Let erop dat melk niet geschikt is voor egels, en trouwens ook niet voor andere dieren. Je kunt ook zelf een egelhuisje maken of er een kopen. Daarin kunnen egels schuilen of zelfs jongen krijgen.

Hoe tel je mee?

Let in het weekend van 24 en 25 september, vooral in de schemering, extra goed op of je een egel ziet in je tuin of een andere plek. Zie je een egel in jouw tuin, ga dan naar www.tuintelling.nl en voer in hoeveel egels je gezien hebt. Ook als je geen egels hebt gezien is dit waardevolle informatie, en geef dan als aantal nul door. Als je een egel gezien hebt op een andere locatie, geef dit dan door via waarneming.nl of telmee.nl . Wees uiteraard wel voorzichtig, verstoor de dieren niet tijdens het tellen. Ook waarnemingen van dode egels kun je doorgeven.

Weetjes over de egel

Egels zijn echte nachtdieren en komen rond de schemering tevoorschijn. Overdag slapen ze op een beschutte plek, ’s nachts gaan ze op zoek naar voedsel. Dat zijn slakken, regenwormen en allerlei insecten. Ook al zijn het nachtdieren, egels kunnen moeilijk zien in het donker. Ze gebruiken hun neus om op zoek te gaan naar iets lekkers. Een egel kan een prooi zelfs tot drie centimeter onder de grond ruiken. In het najaar gaan egels hard op zoek naar genoeg voedsel om een vetvoorraad te maken. Van oktober tot en met april liggen egels in een diepe winterslaap, waarbij ze soms tot dertig procent van hun lichaamsgewicht verliezen.



De Egeltelling is onderdeel van “De Tuintelling” en wordt mede mogelijk gemaakt door de NDFF en BIJ12.