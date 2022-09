Creatief met kurk: simpele tips voor een lagere energierekening

Nu de herfst echt begonnen is, wordt de dreiging van een torenhoge energierekening voor velen heel voelbaar. Grondige ingrepen in huis om wat te besparen – zoals het installeren van een warmtepomp – zijn niet voor iedereen weggelegd. Maar er zijn ook simpele aanpassingen die een hoop opleveren.

Slim isoleren met kurk

Als je mazzel hebt, kan je dat schuine dak en je spouwmuren isoleren én HR++ glas installeren – of is dat al gebeurd. Maar daarnaast kan je ook zelf wat extra’s doen aan de isolatie van je huis. Kies de juiste gordijnen (niet over de radiator!), kit of metsel je kieren dicht en maak slimme, originele keuzes voor je vloeren en muren.

Kurk bijvoorbeeld, kennen we vooral als prikbordmateriaal of bovenop een fles wijn, maar kan ook heel anders gebruikt worden. Het isoleert veel beter dan veel andere materialen en is dan ook zeer geschikt als vloer of op de muur – zoals we al eens mochten zien in het Glazen Huis, waar kurkspecialist Kurk24 ooit een hele wand aanleverde. Het is bovendien geluidsabsorberend, niet duur, rot- en schimmelvrij, antistatisch en immuun voor naaldhakken.

Je huis efficiënt verwarmen

Volgens de cijfers van het CBS was het gemiddelde variabele tarief voor gas 2,11 euro per m³ in augustus 2022. Een jaar eerder was dat nog 0,36 cent. Voor energie is het nu 0,50 cent per kWh in plaats van 9 cent – verschillen waar je duizelig van wordt. Uitgaande van het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden (1169 m³ gas en 2479 kWh elektriciteit per jaar volgens Milieu Centraal) valt de rekening nu dan 2392 euro hoger uit.

Maar als je beter oplet hoe je de verwarming gebruikt kan je een heel eind komen. Als je stopt met het opwarmen van de ruimtes die je niet gebruikt kan dat 316 m³ schelen. De thermostaat op 15 graden een uur voor je gaat slapen scheelt al snel nog eens 150 m³. De thermostaat uit als je weg bent: ongeveer 115 m³. En hem een graadje lager zetten dan je gewend bent als je wel thuis bent: nog een keer 115 m³.

Wedstrijdjes kort douchen

Gemiddeld douchen we negen minuten – pubers uitgezonderd. Als we daar 5 minuten van weten te maken scheelt dat al snel 57 m³ gas en 14240 liter water per persoon per jaar, afhankelijk van het type douche dat je hebt. En die besparing is natuurlijk nog groter als je nu langer doucht. Ook kan je kiezen voor een waterbesparende douchekop. Dan verbruik je max. 7,2 liter verwarmd water per minuut.

Weet wat je verbruikt

Niet iedereen was even enthousiast over de slimme meters toen ze er net waren, maar feit is dat inmiddels heel veel mensen er een hebben hangen. Fan of niet, gebruik de meter in je voordeel en hou in de gaten hoe jij energie en gas gebruikt. Sommige energieleveranciers geven je de mogelijkheid online je verbruik te volgen. Ook zijn er allerlei andere slimme displays en apps beschikbaar. Geen slimme meter? Controleer dan regelmatig je meterstanden, om inzicht te krijgen in wat er wat er wanneer wordt gebruikt.

Oplossingen van het kabinet

Kleine ingrepen in het huis helpen zeker, maar het scheelt natuurlijk al helemaal als het ons lukt gezamenlijk met grotere en meer structurele oplossingen te komen. De vermindering van de energiebelasting zorgt er nu in ieder geval voor dat onze jaarnota, gemiddeld genomen, een stuk lager uitviel dan die 2392 euro erbij die hierboven berekend werd. Bij je gemeente kan je daarnaast een energietoeslag aanvragen van 1300 euro als je minder dan 1310,05 euro per maand verdient (alleenstaand) of samen minder dan 1871,50 euro.

Ook is het kabinet het net met de energiebedrijven eens geworden over een prijsplafond. De verwachting is dat dit zo’n 190 euro per maand scheelt voor een gemiddeld huishouden. Die maatregel gaat officieel in vanaf 1 januari, maar in de praktijk merken consumenten het verschil al vanaf 1 november.