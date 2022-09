Kinderen doen net zo goed mee aan modetrends

Modetrends zijn van alle tijden en voor alle doelgroepen, maar wie denkt dat ze alleen voor volwassenen zijn, heeft het mis. Ook kinderen op jonge leeftijd (of mama en papa voor hun kinderen) doen mee aan modetrends en dat zorgt ervoor dat menig kind behoorlijk modieus gekleed over straat gaat. Maar welke modetrends gelden er in 2022 bij de jongste leeftijden? We zochten het uit! Dit zijn de belangrijkste modetrends voor kinderen van dit jaar.

Modetrends keren elk jaar terug, maar wat niet veel anders is, is dat de trends voor de volwassenen helemaal niet zo veel verschillen met die van kinderen. Vaak volgt het elkaar nauw op, maar één ding mag duidelijk zijn: kinderkleding is vaak speelser. Niet zo gek ook, als je je bedenkt dat veel kinderen enorm bewegelijk zijn en niet bepaald zuinig omgaan met hun kleding. Nee, de meeste kinderen zien hun kleding als een buffer tussen hun eigen huid en de wijde wereld, die dus lekker vies mag worden. Maar los van dat kinderen er graag hun hobby van maken om kleding vies te maken, is kleding ook een fashion statement waar sommige kinderen wel degelijk pap van lusten!

Spijkerstof in optima forma

De spijkerstof is er eentje die het altijd wel goed doet. Echter wil het geval dat de trend van dit jaar enorm uitgesproken spijkerbroeken beslaat. Toffe prints, teksten, opvallende kleuren; je komt het allemaal tegen! Scheuren en open knieën in de broek zien we al langer, maar nog steeds zijn deze broeken enorm populair en dan hebben we het nog niet eens over de verschillende jasjes in spijkeruitvoering gehad. Een spijkerstof staat bij iedereen stoer, hierdoor is het dé keuze bij uitstek om een kind mee aan te kleden.

Comfortabele pakken

Nee moeders, schrik niet: we hebben het niet over een trainingspak. Een comfortabele overall of jumpsuit kan ook gewoon een leuk en modieus huispak zijn. Het ietwat sportieve en speelse uiterlijk past goed bij kinderen. Het zijn uiteindelijk zij die er baat bij hebben om lekker vrij te kunnen bewegen tijdens het spelen. Zo’n pak is dus niet alleen fashionable, ook het gebruiksgemak is een echt pluspunt. Kinderen willen tenslotte al doende leren, dat kan het best in een situatie waarin zij niet beperkt worden, maar juist de vrijheid voelen om dingen te doen. Huispakken zijn er in alle stijlen en kleuren, bestaand uit twee delen of jumpsuits.

Kleur als leidraad

Kleur is altijd bepalend in een seizoentrend. Dit jaar zijn de pastelkleuren enorm in de mode en dat zie je terug in de winkels en op straat. De winkels met kindermode hangen vol met pasteltinten en de warme kleuren zijn een mooie opmaat richting het herfstseizoen. Veel hoodies worden voorzien van verschillende mouwkleuren, asymmetrische kleurvlakken en bevlekte kleding, die mede door bleek ontstaan zijn. Deze bleek-trend is van TikTok over komen waaien en veel kleding wordt tegenwoordig voorzien van zulke bleekvlekken, wat een opvallend patroon aan de kleding geeft. Bovendien kunnen kinderen deze bleekvlekken ook heel makkelijk zelf op hun kleding aanbrengen, wat weer een speelse oefening is.