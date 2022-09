Wintersport en je reisverzekering

De tijd om je wintersport vakantie te boeken, komt er weer aan. Veel mensen vinden het echter spannend om nu al hun wintersport vakantie te boeken, want wat als er weer een nieuwe corona golf komt en er nieuwe maatregelen worden genomen? Een goede reis- en annuleringsverzekering is dan erg belangrijk. Daarom geven we je handige tips over je wintersport vakantie en je reisverzekering.

Wintersport dekking reisverzekering

Zeker voor mensen die op wintersport vakantie gaan, geldt dat een goede reisverzekering belangrijk is. Skiën en snowboarden zijn immers niet zonder risico, een ongeluk op de piste zit in een klein hoekje. Als je een ongeluk krijgt op de piste, heb je een aanvullende wintersport dekking bij je reisverzekering nodig om de kosten vergoed te krijgen. Heb je deze aanvulling niet, dan krijg je de gemaakte kosten dus niet vergoed. Daarom is het verstandig om deze aanvullende dekking bij je reisverzekering af te sluiten als je op wintersport gaat. De wintersport dekking zorgt er ook voor dat schade aan of diefstal van je spullen goed verzekerd is.

Tip! Ga je niet skiën of snowboarden, maar langlaufen? Dan is het niet altijd nodig om een aparte wintersport dekking af te sluiten. In tegenstelling tot andere wintersporten valt langlaufen namelijk meestal onder de standaarddekking van de reisverzekering. Kijk in de polisvoorwaarden van je reisverzekering om erachter te komen of dit het geval is.

Reisverzekering en corona

Daarnaast is corona helaas nog steeds niet helemaal uit de wereld en bestaat de kans dat er later dit jaar weer een mutatie opduikt waardoor er nieuwe maatregelen getroffen worden. Gelukkig ben je ook met een goedkope reisverzekering tegenwoordig verzekerd voor schades in verband met corona. Je reisverzekering vergoedt de volgende kosten waar je door corona mee te maken kunt krijgen:

Extra reis- en verblijfkosten als jij of één van je meeverzekerde reisgenoten corona krijgt.

Extra reis- en verblijfskoten als jij of één van je meeverzekerde reisgenoten in quarantaine moet.

Extra kosten om naar huis te reizen als een dierbare van je in Nederland ernstig ziek wordt.

Neem wel altijd contact op met je reisverzekeraar als één van deze zaken je overkomt. Ze kunnen je dan precies vertellen wat je vergoed krijgt en wat je moet regelen. Je krijgt voor extra reis- en verblijfkosten meestal een maximaal bedrag per dag. Het is natuurlijk handig als je vooraf weet hoeveel je vergoed krijgt.

Let op! De dekking van de reisverzekering geldt alleen in landen met een groen, geel of oranje reisadvies. Als je naar een land met code rood reist, worden de bovengenoemde schades niet vergoed. Schades die niets te maken hebben met het negatieve reisadvies, bijvoorbeeld diefstal van je koffer, worden wel vergoed. Hier vind je het actuele reisadvies voor het land waar je naartoe reist.

Medische kosten op wintersport

Als je tijdens je wintersport corona krijgt en erg ziek wordt, maak je misschien medische kosten in het buitenland. Je basisverzekering vergoedt spoedeisende medische zorg tot maximaal de kosten die je er in Nederland voor zou betalen. Als de zorgkosten in je vakantieland hoger zijn dan in Nederland, kun je dit vergoed krijgen via een aanvullende zorgverzekering voor het buitenland of je kunt een dekking voor medische kosten bij je reisverzekering afsluiten.

Alleen als je een dekking voor medische kosten hebt afgesloten bij je reisverzekering, vergoedt die verzekering je medische kosten. Ook hiervoor geldt dat je de zorgkosten alleen vergoed krijgt in landen met reisadvies code groen, geel of oranje.

Vergeet je annuleringsverzekering niet

Tenslotte raden we aan een goede annuleringsverzekering af te sluit, want daarmee ben je verzekerd als je je reis moet annuleren of voortijdig moet afbreken, omdat:

Jij of een meeverzekerde reisgenoot vlak voor vertrek corona krijgt

Een dierbare in Nederland voor je vertrekt ernstig ziek wordt en je daardoor niet op vakantie kunt gaan.

Let op! Wil je door een corona uitbraak of plotseling geldende coronamaatregelen, zoals sluiting van de horeca op je vakantiebestemming, niet op vakantie gaan of juist eerder terug naar huis? Dat vergoedt je annuleringsverzekering niet.