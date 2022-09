Kunststof als bouwmateriaal wint aan populariteit

De ambities van de Nederlandse overheid zijn duidelijk: 50% minder grondstofverbruik in 2030 en in 2050 volledig circulair. Tegelijkertijd neemt de roep vanuit de samenleving om duurzamer kunststofgebruik toe. Op de Kunststoffenbeurs afgelopen week stond een duurzame toekomst met kunststof en rubber dan ook centraal.

Goedkoop en duurzaam

Dagelijks rollen er miljoenen kunststof producten van de productiebanden. Gelukkig werkt de kunststof- en rubberindustrie hard aan verduurzaming. Tegenwoordig wordt het recyclebare materiaal zelfs gebruikt om om ijspistes, speeltoestellen en treinbielzen aan te leggen. En sinds de droogte in Nederland zijn de kunssttof regentonnen niet aan te slepen. Ook het gebruik van kunststof platen in woningen wint de laatste tijd snel aan populariteit. Waarom?

Kunsstof als bouwmateriaal

Kunststof is een goedkoop materiaal en verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren. Daarbij is het een duurzaam materiaal dat erg lang meegaat, recyclebaar is én kun je kunststof platen kopen die zowel binnen als buiten te gebruiken zijn. Ga je je woning wat opleuken, of ben je aan het verbouwen? Dan zijn kunststof platen zeker iets om over na te denken, in dit artikel sommen we wat manieren op om ze te gebruiken.

Wil je graag kunststof platen in je woning verwerken, dan wil je natuurlijk wel platen van goede kwaliteit kopen. Zo weet je zeker dat de platen lang mooi blijven en niet verkleuren of gemakkelijk beschadigen. Je kunt dan het beste platen kopen bij kunststofplatenshop.nl. Hier koop je altijd kunststof platen van de hoogste kwaliteit.

Als achterwand voor je keuken

Kunststoffen platen, zoals polycarbonaat platen, kun je geweldig goed als achterwand voor je keuken gebruiken. De platen zijn in verschillende kleuren en stijlen te verkrijgen, waardoor je de achterwand helemaal zoals jij wilt in kunt richten. Daarbij is een achterwand van kunststof platen makkelijk schoon te maken en dat is natuurlijk erg belangrijk voor de achterwand van een keuken.

Sfeervolle verlichting

Kunststoffen platen zoals plexiglas worden erg vaak gebruikt in combinatie met verlichting. Een lamp omhuld door plexiglas zorgt namelijk direct al voor een prachtige, sfeervolle verlichting. Je kunt daarbij natuurlijk verschillende kleuren gebruiken, waardoor iedere kant, of iedere behuizing weer zijn eigen uitstraling heeft. Heb je een woning met een industriële look, dan is dit een echte aanrader.

Kastruimte

Kunststoffen platen zijn ook erg geschikt om een kastruimte van te maken. In eerste instantie klinkt dat misschien gek, maar met deze platen kun je gemakkelijk een stijlvol, modern en simplistisch ontwerp maken. Daarbij is een kast van kunststof platen niet erg lastig in elkaar te zetten. Wil je je kamer een nieuwe look geven, zonder dat je alle meubels moet vervangen? Dan kun je er ook voor kiezen om je kast te bekleden met kunststof platen. Zo krijgt de kast ook een geheel nieuwe look.