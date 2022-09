Eén op zeven Nederlanders schaamt zich voor financiële situatie

Vanwege de aanhoudende inflatie geven Nederlanders aan zich minder zorgeloos te voelen over hun financiële situatie dan voorheen. Bijna vier op de tien (38%) Nederlanders zegt hierdoor minder naar horeca te gaan of geld uit te geven aan andere uitjes. Dit blijkt uit representatief onderzoek van onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht in opdracht van Mediumchat.nl.

Het onderzoeksbureau deed onder meer dan 1.000 respondenten onderzoek naar de taboes over geldzaken onder Nederlanders. Eén op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. 60% is dan ook meer op aanbiedingen gaan letten nu de kosten zijn gestegen. Ook probeert meer dan de helft (56%) het energie- en waterverbruik te verminderen. De stijging van de vaste lasten zorgt bij veel Nederlanders voor vervelende klachten. Zo is 41% van de mensen gaan piekeren en een kwart van de mensen is sneller geprikkeld.

Taboe op financiële situatie

55% van de mensen die een (studie)schuld of betalingsachterstand heeft, schaamt zich hiervoor. Dat het taboe over geld er nog altijd is bij veel Nederlanders blijkt ook uit andere resultaten van het onderzoek. Bijna de helft van de Nederlanders (44%) geeft aan gesloten te zijn over zijn of haar financiële situatie. Vragen om kosten te delen? 20% vindt het niet gemakkelijk om een Tikkie of een betaalverzoek te versturen.

Discussies over uitgavenpatroon

Eén op de drie respondenten zegt daarnaast het vervelend te vinden om over geld te praten. Praten over geld doen wij Nederlanders het meest met onze partner (64%). Heel vlotjes gaat dit alleen niet altijd. Een kwart van de mensen heeft wel eens een discussie over geld met zijn of haar wederhelft. 21% is het dan ook niet eens met het uitgavenpatroon van zijn of haar partner. Nederlanders praten ook regelmatig met familie over geldzaken. Toch weet 64% niet van naaste familie wat zij (ongeveer) verdienen.

Hulp en advies vragen

Niet alleen met een partner en familie wordt gepraat over de financiële situatie. Er is ook een groep die dit liever met een onbekend persoon doet (30%). Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) zegt er voor open te staan om financiële hulp of advies te ontvangen. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de respondenten (51%) aan op zoek te gaan naar tips en informatie over het besparen van geld. Dit is ook terug te zien in de data van de zoekmachines. Het zoekvolume van de term ‘bespaartips’ is de afgelopen drie maanden met 900% gestegen. Ook de term ‘extreem geld besparen’ was nog nooit zo populair in de zoekmachines.

Ook spiritueel coaching platform Mediumchat.nl ziet steeds meer mensen met financiële zorgen. “De laatste maanden zie ik zeker een piek in het aantal chats over geldzaken. Opvallend is dat de mensen iets van schaamte hebben als ze hierover praten, dus meestal worden deze vragen indirect gesteld”, zegt één van de mediums. “Wat ik vooral zie, is dat geldzaken zorgen voor spanningen in de relationele sfeer. Ook in relaties waar men het vaak zelf niet had verwacht, bijvoorbeeld tussen vrienden en familie. Mensen zijn in deze tijd extra op zoek naar het idee dat er verandering komt en het beter gaat worden.”

De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.