Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk elektrisch rijden?

Elektrisch rijden is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Mede door lage energieprijzen en fiscale voordelen was het erg interessant om een elektrische auto en/of laadpaal aan te schaffen. Onder andere door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen de afgelopen tijd echter hard gestegen, waardoor het opladen van een elektrische auto steeds duurder is geworden.

Voor sommigen zijn de prijzen zelfs zo hard gestegen dat elektrisch rijden duurder is geworden dan rijden op brandstof. Hoewel veruit de grootste groep mensen nog steeds goedkoper uit is, lijken de prijzen nog wel eventjes hoog te blijven. Gelukkig zijn er verschillende manieren om te besparen op de energierekening en zodoende zo goedkoop mogelijk elektrisch te rijden. In dit artikel geven we je een aantal bespaartips.

Kies voor een laadpunt thuis

Hoewel de energieprijzen op dit moment recordhoogtes bereiken, zijn de prijzen voor een laadpunt thuis redelijk stabiel gebleven. Dit is verwonderlijk, gezien de hele wereld te maken heeft met een groot chiptekort en hoge inflatie. Mede door deze ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat de prijzen van laadpalen ook zullen stijgen in de nabije toekomst. Gezien een laadpaal een investering is voor een langere tijd, kan het daarom aantrekkelijk zijn om juist op dit moment een eigen laadpaal aan te schaffen. Hoewel de energieprijzen in de tussentijd nog hoog blijven, zijn er genoeg manieren om toch zo goedkoop mogelijk op te laden. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel op te laden tijdens daluren of om met een lagere snelheid op te laden.

Opladen met zonnepanelen

Wie zo goedkoop mogelijk een elektrische auto op wil laden, kan gebruik maken van zonnepanelen. Er zijn namelijk verschillende laadpalen beschikbaar die het mogelijk maken om de elektrische auto op te laden met 100% groene stroom die je zelf opwekt met de zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de laadpalen van EVBox. Indien je genoeg zonnepanelen op het dak hebt liggen, kan het zelfs voorkomen dat je de auto volledig groen en gratis oplaadt.

Het is erg gunstig om de energie van de zonnepanelen te gebruiken voor het opladen van een elektrische auto. Wanneer deze energie namelijk niet gebruikt kan worden, dan wordt deze terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit wordt salderen genoemd, waarbij je voor elke terug geleverde kWh korting op de energierekening krijgt of aan het einde van het jaar een bedrag terugkrijgt. Het bedrag dat je terugkrijgt is echter lager dan het bedrag dat je per kWh zou moeten betalen.

Energie besparen tijdens het rijden

Er hoeft niet altijd geld uitgegeven te worden om geld te besparen. Wanneer je eigenaar bent van een elektrische auto, kan je vaak ook energie besparen door jouw rijstijl aan te passen. Zo ga je zuiniger rijden en hoef je dus minder vaak op te laden. Zo kan je bijvoorbeeld proberen rustiger te versnellen en vaker de cruise control te gebruiken. Op deze manier hoeft de elektrische auto niet steeds extra kracht te gebruiken om op snelheid te komen.

Daarnaast kan het ook lonen om maximaal 100 km/u te rijden en bewust om te gaan met energievretende opties zoals airconditioning en de verwarming. Verder wordt het ook aangeraden om het batterijniveau tussen de 20% en 80% te houden, omdat de batterij dan langer goed blijft. Als laatste raden wij ook aan om gebruik te maken van regeneratief remmen. Hiermee wordt er tijdens het remmen energie terug gewonnen die weer terugvloeit naar de accu. Zo gaat een enkele lading van de accu zo lang mogelijk mee.

Tijd voor de overstap

Dat elektrisch rijden beter is voor het milieu weten we ondertussen allemaal. Toch zorgen de hoge energieprijzen en investeringen ervoor dat veel mensen wachten met het maken van de overstap. Toch hoeven dat geen redenen te zijn om te wachten met het overstappen op elektrisch rijden. Er zijn namelijk veel slimme oplossingen om zo zuinig en goedkoop mogelijk om te gaan met het opladen van een elektrische auto. Bovendien profiteer je met elektrisch rijden niet alleen van de voordelen in jouw portemonnee, maar ook van de voordelen voor de natuur. Zo produceer je tijdens het rijden geen uitstoot meer en kan je zo veel mogelijk gebruik maken van groene energie. Dus wat houdt jou nog tegen om over te stappen op elektrisch rijden?