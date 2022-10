Wordt brood onbetaalbaar?

Nog even en we gaan weer massaal zelf broden en taarten bakken. Tijdens de corona pandemie was er al een run op bloem ontstaan. Zelf bakken werd een hit en het hele internet stond vol met berichten over ‘hoe het beste zuurdesem-deeg te maken’. Zelf je brood en taarten bakken werd een regelrechte hit.

Inmiddels is niet meer corona maar de alsmaar stijgende gasprijs en grondstofprijzen een reden om een planeetmenger te kopen of de broodbakmachine weer uit de kast te halen en zelf eigenhandig te kneden, kloppen, mengen en bakken. Brood van de bakker om de hoek dreigt voor velen deze winter immers onbetaalbaar te worden.

Stijgende prijzen

De prijs van brood is in alle EU-landen de afgelopen maanden namelijk enorm gestegen en blijft nog steeds stijgen. De energierekening gaat door het dak voor alle ondernemingen die intensief gebruik maken van gas en elektriciteit zoals bijvoorbeeld bakkers. De energierekening is vaak wel tien keer hoger geworden dan twee jaar geleden.

Als je nog een vast contract hebt als bakker of slager heb je nu nog geluk, maar de helft van de ondernemers heeft dit al niet meer. Die hogere energierekening komt boven op de andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne zoals de stijging van de kosten voor grondstoffen en verpakkingen. De prijs van onder meer tarwe is bijvoorbeeld flink gestegen, zo’n 50 tot 70 cent meer per brood.

Volgens marktonderzoekbureau GfK is de gemiddelde kiloprijs van brood is in de supermarkt in de maand augustus met 10,8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De broodprijs bij ambachtelijke bakkers en op de markt is gemiddeld 9,1 procent gestegen.

Bakkers sluiten hun deuren

Bakkers sluiten hun deuren omdat het niet meer vol te houden is en voor degenen die open blijven zit er weinig anders op dan prijzen van broden, croissants en gebak te blijven verhogen. Niet alleen het feit dat je als klant meer moet betalen voor een brood, zet dus aan tot ambachtelijke huisvlijt. Het kan ook zo maar zijn dat jouw bakker om de hoek waar je altijd jouw volkoren of tijgerwit haalt, het bijltje er bij neer gooit.

Een groot deel van de bakkers staat door de gestegen energieprijzen nu op omvallen. De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) schat dat circa de helft van de 1600 ambachtelijke bakkers op omvallen staat.

Er komt in november waarschijnlijk wel een steunpakket voor ondernemers, ook voor bakkers, beloofde minister Adriaansens van Economische Zaken in Nieuwsuur. Ze geeft aan gericht te willen helpen, maar hierbij de hulp nodig te hebben van energiebedrijven om inzage te krijgen in het verbruik. En dat verschilt per onderneming. Die hulp laat waarschijnlijk dus op zich wachten omdat uitvoering complex lijkt.

Noodoplossing

Helemaal zeker is de overheidssteun op korte termijn niet. De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) pleit nu voor een noodoplossing om de energielasten van de ambachtelijke bakker direct te verlagen. Bevries acuut de facturen. Stel een acceptabel tarief vast voor bedrijven en indien nodig een compensatieregeling voor energiebedrijven. In de tussentijd kan een oplossing worden gevonden die werkbaar en uitvoerbaar is en hulp biedt aan bedrijven die daarvoor in aanmerking moeten komen, zoals bakkers! Voorlopig heb je al consument een drietal keuzes die uit nood geboren zijn: geen brood meer op je dagelijkse menu, te veel betalen voor je boterham of zelf kneden en bakken.