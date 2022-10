Videoverificatie als beveiliging van zonnepanelen

Tegenwoordig zie je ze overal: zonnepanelen. Op daken, langs de snelweg, je kunt er niet meer omheen dat zonne-energie de toekomst is. En dat is met het oog op het milieu een goede ontwikkeling. Met de groeiende vraag naar duurzame energie, krijgen we echter ook te maken met een groeiend probleem. Diefstal of vernieling van zonnepanelen. Gelukkig kan er veel gedaan worden om dit tegen te gaan.

Waarom worden zonnepanelen gestolen?

Zonnepanelen zijn een interessant doelwit. Hier zijn verschillende redenen voor. Denk aan de waarde van de technologie. Doordat zonnepanelen steeds populairder worden, is het tegenwoordig erg makkelijk om deze door te verkopen via een online marktplaats. Slechts één paneel kost al gauw €650,-. Als dit via een marktplaats goedkoper wordt aangeboden, zullen veel mensen hiervoor kiezen.

Het is niet moeilijk om een zonnepaneel te demonteren, wat het nog aantrekkelijker maakt om deze te stelen. Vooral op afgelegen locaties is diefstal dan ook een groot probleem. Het is daarom belangrijk om hier iets tegen te doen!

Videoverificatie is de oplossing

Voorheen werden grote zonneparken beveiligd door beveiligingsdiensten. Dit kan echter veel efficiënter, waardoor je niet alleen een groter gebied effectief kunt beschermen, maar het kost ook nog eens minder geld. Een mobiele cameramast is een ideale oplossing, voor de beveiliging van zonneparken in afgelegen gebieden.

Wanneer iemand probeert om op het terrein te komen, wordt dit direct gesignaleerd door de cameramast. Vervolgens stuurt de de camera een melding naar een alarmcentrale, zodat het alarm geverifieerd kan worden. Hierdoor kan er snel geschakeld worden om het afgesproken plan in werking te zetten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een sirene wordt aangezet of denk aan een melding via een luidspreker. Over het algemeen is dit voldoende om de indringers af te weren.

Andere tips om diefstal te voorkomen

De videoverificatie is misschien wel iets te ingrijpend om aan te schaffen wanneer je zonnepanelen op het dak bevestigd is. Dit is dan ook meer een oplossing voor grotere zonneparken. Wat kun je thuis doen om diefstal te voorkomen?

Maak het moeilijk om het dak te bereiken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen ladders in het bereik liggen.

Je kunt een alarmsysteem koppelen aan de zonnepanelen. Wanneer het contact onderbroken wordt, zal het alarm geactiveerd worden.

gebruik eenrichtingsschroeven om de panelen aan het dak te bevestigen. Zo kunnen de panelen niet zonder beschadiging losgemaakt worden.

Je kunt er ook voor kiezen om kogeltjes in de kop van de inbusbout te slaan.

Installeer sensorverlichting rondom je zonnepanelen. Wanneer er beweging is, zullen deze aan gaan. Dit schrikt dieven af.

Laat de zonnepanelen verzekeren

Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar soms kun je diefstal niet tegengaan. Daarom is het altijd verstandig om de zonnepanelen te verzekeren. Mocht je dan toch te maken krijgen met een diefstal, dan wordt de schade gedekt. Je kunt tevens een verzekering afsluiten om de meest gangbare problemen met zonnepanelen te dekken.

Verdiep je vooral in de verschillende verzekeringen, omdat niet iedere polis alles dekt. Vraag daarom verschillende verzekeringsmaatschappijen uit, zodat je verzekerd bent tegen alle ongemakken. Veel maatschappijen vereisen wel dat er een goede beveiliging aanwezig is, voordat zij uitbetalen. Verdiep je daarom zeker in de mogelijkheden voor videoverificatie.