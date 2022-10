Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden speelgoedtrends 2022

Vanaf dit weekend valt bij gezinnen in heel Nederland ‘Het Grote Speelgoedboek’ weer op de mat. Het verlanglijstjes-seizoen voor Sinterklaas is daarmee weer officieel geopend. Dankzij ‘Het Grote Speelgoedboek’ en de bijbehorende app van bol.com krijgen hulp-Sinterklazen heel makkelijk inzicht in de wensenlijst van kinderen.

Voor kinderen levert het inspiratie en urenlang speelplezier op. Ter gelegenheid van de lancering hebben de speelgoedexperts de speelgoedtrends van 2022 in kaart gebracht. Opvallend is dat maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer aandacht voor het klimaat en diversiteit & inclusiviteit, een duidelijke rol spelen in de trends van dit jaar.

Data onderzoek laat duidelijke trends zien

Marcel de Looper, speelgoedexpert van bol.com, licht toe: “Bol.com heeft jarenlange ervaring in de speelgoedwereld en toegang tot een schat aan data over speelgoed. Op basis hiervan is goed te voorspellen welk speelgoed een trend gaat worden of blijven. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak van invloed op trends. Dat zien we in 2022 duidelijk terug. De klimaatcrisis maakt mensen bewuster van het belang om zelf, ook bij het kopen van speelgoed, duurzame keuzes te maken. Er worden daarnaast steeds meer maatschappelijk gesprekken gevoerd over diversiteit en inclusiviteit. Logisch gevolg is dat merken hun aanbod hierop aanpassen en consumenten hier steeds meer voor open staan. Ook in ons Grote Speelgoedboek hebben we ervoor gezorgd dat kinderen zichzelf kunnen herkennen, zowel in de selectie van het speelgoed als in de beelden.”

Hij vervolgt: “We zien ook nog de invloed van de coronajaren en de huidige onzekere tijd terug in de trends. Geïnspireerd op de tijd die mensen samen thuis hebben doorgebracht, zijn spelletjes nog steeds enorm populair. Mensen zijn in de coronajaren ook meer gaan knutselen. Dit heeft de categorie modelbouw een boost gegeven. Daarnaast zien we dit jaar ook dat animatieseries voor kinderen die te zien zijn via streamingsdiensten als Netflix en YouTube ook een duidelijke invloed hebben op de trends.”

De zes speelgoedtrends van 2022 zijn als volgt:

Streaming speelgoed

Divers en inclusief speelgoed

Klimaatneutraal spelen

Forever Young

Spelen voor verbondenheid

Modelbouw in een nieuw jasje

Je leest meer details over de trends via deze trendsheet.

Meer inzicht dankzij de app

Sinds de introductie van Het Grote Speelgoedboek is het boek steeds verder uitgebreid. De Grote Speelgoed App, en het speelgoed dat daarin zit, is dit jaar nog rijker door de verdere uitbreiding van de AR functionaliteit in de app. Hiermee kan een groot deel van het speelgoed uit Het Grote Speelgoedboek tot leven worden gebracht. Dit is voor de kinderen leuk om te doen en voor de ouders heel handig, omdat je goed kunt zien hoe groot iets is en of het wel goed past in de slaap- of woonkamer. Ook kunnen details over het speelgoed, 3D beelden en filmpjes bekeken worden. Handig is dat kinderen die bijvoorbeeld groot fan van Harry Potter zijn op deze manier 2 doosjes LEGO tot in detail met elkaar kunnen vergelijken om te kijken welke hij of zij het allerliefste op zijn verlanglijstje zet.

Doel van het boek is niet alleen om kinderen te inspireren en blij te maken, maar ook om ouders zoveel mogelijk gemak te bieden. Via de Grote Speelgoedboek app kunnen ouders inzicht krijgen in het speelgoed waar het kind het meest naar kijkt en in de digitale verlanglijstjes (met maximaal 10 producten). Natuurlijk alleen met instemming van ouders die hiervoor hun account moeten koppelen. Zo kunnen ze de Sinterklaas-cadeaus kopen waar het kind écht enthousiast over is en eventuele miskopen voorkomen.

Vanaf zaterdag beschikbaar

In 2021 hebben 3 miljoen kinderen met Het Grote Speelgoedboek en de bijbehorende app gespeeld.. De producten in Het Grote Speelgoedboek worden door middel van meer dan 18.000 foto’s, filmpjes, weetjes en quizvragen tot leven gebracht. Het Grote Speelgoedboek wordt vanaf 8 oktober gericht bezorgd bij gezinnen in heel Nederland en vanaf 17 oktober ook in België. Mensen die het boek niet ontvangen hebben, kunnen vanaf 15 oktober terecht bij alle winkels van Albert Heijn in Nederland en vanaf 17 oktober bij Delhaize in Vlaanderen.