Prijs kopje koffie in 10 jaar tijd met 40% gestegen

Drinkt een Nederlander een ‘bakkie pleur’ buiten de deur, dan kost dat gemiddeld € 2,62. Dit is een stijging van 40% in 10 jaar, want in 2012 betaalde je nog € 1,87 voor een kopje koffie in de horeca. Dit en meer blijkt uit een analyse van beslist.nl naar koffieprijzen.

Voor het onderzoek zijn verschillende datasets gebruikt. De conclusies over de prijzen zijn getrokken aan de hand van de online menukaarten van de top 100 terrassen in Nederland, alle grote koffieketens, verschillende sites met overzichten van koffieprijzen, zoals Koffietje.nl en het CBS.

Een gemiddelde cappuccino is volgens het onderzoek opvallend genoeg maar een paar eurocent duurder dan een gewone koffie (€ 2,64). Kies je voor een shot espresso, dan betaal je momenteel iets minder (€ 2,48).

Friesland dé koffieprovincie van Nederland

Waar in Nederland wonen anno 2022 eigenlijk de grootste koffieliefhebbers? Om dat te bepalen worden in het onderzoek de hoeveelheid koffietenten afgewogen tegen het aantal inwoners. In Nederland zijn er gemiddeld 0,36 koffiezaken per 10.000 inwoners, maar lokaal zijn de verschillen groot. Zo zijn er in Friesland bijna dubbel zoveel koffietenten te vinden (0,65 per 10.000 inwoners). Het is hiermee dan ook dé koffieprovincie van Nederland.

Lokaal zijn de verschillen nog groter. De waddeneilanden Terschelling en Ameland hebben naar verhouding het grootste aanbod van koffiezaken. Op het vasteland zijn relatief gezien de meeste koffietentjes per 10.000 inwoners te vinden in de gemeente Baarle-Nassau. Van de grote steden scoort Maastricht het hoogst met 2,1 koffietentjes per 10.000 inwoners. De top 5 gemeenten met de meeste koffiezaken zijn:

1. Terschelling: 4,1

2. Ameland: 2,7

3. Baarle-Nassau: 2,2

4. Maastricht: 2,1

5. Amsterdam: 1,9

1 op de 3 koffiezaken verkoopt soja- of havermelkkoffie

Een cappuccino, latte macchiato of een koffie verkeerd: Nederlanders zijn gek op koffiesoorten met melk. Onder koffieliefhebbers die geen melk willen (of kunnen) drinken, is sojamelk of havermelk een populaire keuze. Uit de steekproef blijkt dat tegenwoordig eén op de drie koffietenten deze melkalternatieven aanbiedt.

