Internetrecord gebroken door gure herfstavonden

Door het onstuimige herfstweer buiten zitten Nederlanders massaal binnen op de bank, en daardoor werd er zondagavond een internetrecord gebroken. Een belangrijk internetknooppunt in Amsterdam verwerkte nog nooit zo veel data.

Op de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) hebben grote internetaanbieders en techbedrijven hun netwerken aan elkaar gekoppeld. Het is een van de cruciale knooppunten in de wereld.

Op zondagavond rond 20.00 uur verwerkte het knooppunt ruim 11,1 Terabit aan data per seconde. “Dat staat omgerekend gelijk aan de gelijktijdige streaming van bijna 6 miljoen TikTok-video‚Äôs per seconde”, of aan 55 miljoen mensen die tegelijk Minecraft spelen, of het gelijktijdig streamen van 2,2 miljoen filmpjes met hoge resolutie, legt de organisatie uit.

Het dataverkeer via Amsterdam neemt sowieso al tijden toe. Maar dat het record nu sneuvelt, komt ook door de tijd van het jaar. “Koud herfstweer en vrije tijd op zondag zorgen ervoor dat mensen veel tijd binnenshuis en op internet spenderen”, aldus AMS-IX.

Het oude record stamt uit januari. Toen ging er per seconde 10,9 Terabit aan gegevens over het knooppunt. Daarna zakte de piek iets weg door “de lente en het einde van diverse lockdownmaatregelen”.

De Amsterdamse exchange is in 1994 van start gegaan. Het knooppunt heeft honderden leden, waaronder grote bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, Spotify en Netflix. Het Amsterdamse knooppunt is eigenlijk verdeeld over zestien gekoppelde locaties die zijn gevestigd in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Naaldwijk en op Schiphol.