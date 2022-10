Pak lekkage in het plafond aan met behulp van lekdetectie

Lekkage in het plafond, dat is wel het laatste waar je op zit te wachten. Schakel professionals in die met behulp van lekdetectie snel de lekkage kunnen opsporen om zo verdere schade te voorkomen. Helaas is plafond lekkage een veel voorkomend probleem wat iedereen kan overkomen.

Gescheurde leidingen, verstopte putjes en extreme weersomstandigheden

Het feit dat er lekkage aan het plafond ontstaat kan door verschillende oorzaken komen. Zo kan het gebeuren dat er waterleidingen door het plafond lopen die zijn geknapt of gescheurd. Zelfs een klein scheurtje in de leiding kan al voor een lelijke plafond lekkage zorgen. Plafond lekkages worden ook vaak veroorzaakt door badkamer lekkages. Door gescheurde voegen, een niet goed aangesloten wasmachine of een verstopt putje kan water vrij spel krijgen op plekken waar je absoluut niet wilt dat het komt. Het resultaat van deze situatie kan nare gevolgen hebben voor de ruimte onder de badkamer waar de lekkage door kan lopen in het plafond. Heb je een plat dak? Wees dan extra alert, want door extreme weersomstandigheden zoals langere periodes van droogte en warmte of juist van vrieskou, kunnen er scheurtjes ontstaan in de dakbedekking. Ben je er niet op tijd bij en maak je geen gebruik van lekdetectie, dan kan vocht naar binnen trekken waardoor er plafond lekkage kan ontstaan.

Hoe sneller je erbij bent, hoe beter

Mocht je lekkage in huis hebben geconstateerd, wees er dan snel bij. Hoe eerder het lek wordt gedetecteerd, hoe sneller het probleem verholpen kan worden. Zo kunnen verdere schade en kosten bespaard blijven. Dankzij lekdetectie kan een lekkage heel makkelijk en snel worden opgespoord, zonder het plafond open te hoeven breken. Door gebruik te maken van moderne technologie, zoals een infraroodcamera, kan het lek binnen mum van tijd worden gevonden. Maak je hierbij geen zorgen over de kosten. Lekdetectie wordt door de verzekering namelijk gezien als een schadebeperkende maatregel, waardoor deze service in de meeste gevallen vergoed wordt.

Zelf waterschade voorkomen

Beter dan een lek repareren is natuurlijk het voorkomen van een lekkage. Zelf kun je hier een bijdrage in leveren door bijvoorbeeld het voegsel en de naden van de badkamertegels regelmatig te controleren op scheurtjes of afgebroken stukjes. Mochten je voegen niet meer in een goede staat zijn, laat ze dan vervangen door een professional zodat je zeker weet dat het voegsel weer lekkage proof is. Is je afvoer verstopt, zorg dan direct voor een oplossing. Voorkom dat water een eigen weg gaat en uiteindelijk door het plafond lekkage veroorzaakt. Indien het al te laat is, schakel dan direct professionals in die een lekdetectie uitvoeren om het lek op te sporen en te verhelpen.