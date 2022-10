Een persoonlijk cadeau zorgt voor meer verbondenheid

Sinterklaas en Kerstmis komen er weer aan. Nog een paar weken en de feestmaand gaat van start. Het is de tijd van samenzijn, ontvangen en geven. En is er iets leukers te bedenken dan een cadeau te ontvangen? Al helemaal wanneer dit een persoonlijk cadeautje is. Maar onderschat ook niet hoe leuk het is om een ander dit cadeau te bezorgen. Door af en toe aan elkaar te denken op bijzondere momenten laten we aan elkaar zien dat we er voor elkaar zijn en om elkaar geven.

Vijf cadeauprincipes

Dimitri Mortelmans, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Antwerpen, ontdekte tijdens zijn onderzoek dat als we iemand een cadeau geven, we onbewust verwachten dat we op een bepaald moment ook iets terugkrijgen. Het onderliggende principe is dat we met cadeaus onze relaties verlengen en tegelijkertijd versterken. “Geef een cadeau dat iets over je eigen persoonlijkheid zegt. Self-disclosure heet dat. Het is een bekende methode in de psychologie. “Doordat je jezelf een beetje blootgeeft, voelt de ander zich wat meer met je verbonden.”

Volgens Mortelmans zijn er 5 ‘cadeauprincipes’ te onderscheiden:

Wanneer we iemand een cadeau geven, verwachten we onbewust dat we op een bepaald moment ook iets terugkrijgen. Het onderliggende principe is dat we met cadeaus onze relaties verlengen en tegelijkertijd versterken. Cadeaus zijn bedoeld als verrassing; dat is ook de reden dat ze altijd zijn ingepakt. De verrassing laat zien dat we moeite hebben gedaan om iets speciaals uit te zoeken. Veel te dure of te goedkope cadeaus zijn ongepast omdat ze de ander in een ongemakkelijke positie plaatsen. Bij een goedkoop cadeautje vraagt de ontvanger zich af waarom hij zo weinig waard is. Bij een duur cadeau heeft hij het gevoel iets even duurs te moeten teruggeven. We leven efficiënter en hebben specifiekere voorkeuren; geen wonder dat ook onze cadeauwensen steeds gedetailleerder worden. Ons leven zit vol cadeautjes, en niet alleen met verjaardagen en officiële feestdagen. Een rondje geven in de kroeg is net zo goed een cadeau.

Het is dus belangrijk voor de relatie met de ander om af en toe is een keer een kaartje te sturen, een bosje bloemen mee te nemen, of een ander persoonlijk cadeau te geven. Nu hoef je tegenwoordig helemaal niet meer zelf de deur uit om op zoek te gaan naar het perfecte cadeau. Er zijn genoeg opties om dit te laten bezorgen vanuit huis zodat jij met één druk op de knop iemand anders een lach kan bezorgen. For You Gifts is bijvoorbeeld gespecialiseerd in het versturen van cadeaus.

Een cadeau voor een verjaardag

Een verjaardag is natuurlijk dé ideale gelegenheid om een leuk cadeau te geven. Afhankelijk van voor wie het is kan dit nog wel eens een behoorlijk opgave zijn om iets leuks of origineels te bedenken. Een persoonlijk cadeau met een leuke boodschap is altijd goed in het geval van een verjaardag. Denk bijvoorbeeld aan een kaartje met een leuke tekst erop. Nu is het tegenwoordig mogelijk om ook andere producten te personaliseren om zo een bepaalde boodschap of tekst over te brengen op een andere manier dan een kaartje. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap van chocola of een ballon met tekst erop. Je kan het eigenlijk maar bedenken en het is wel mogelijk. Perfect om een origineel cadeau te geven dus.

Een cadeau om beterschap te zeggen

Wanneer iemand ziek of gewond is en daarom tijdelijk thuis is is het altijd leuk om een cadeautje te sturen om beterschap te wensen. Deze persoon zal hier hoogstwaarschijnlijk enorm van opknappen en blij worden van deze cadeau’s. Wanneer iemand ziek is is het gebruikelijk om bijvoorbeeld een fruitmand, een ballon, een bosje bloemen, of een theepakket te sturen. Een fruitmand bezorgen is het meest gebruikelijke en ook het cadeau waar deze persoon waarschijnlijk het meeste baat bij heeft. Het is natuurlijk wel handig om te weten of deze persoon ook daadwerkelijk fruit eet of niet bijvoorbeeld allergisch is. In dat geval zal een fruitmand niet geschikt zijn. Overweeg of dit mogelijk is.

Een cadeau voor moederdag

Moederdag is elk jaar weer een bijzondere dag en een goed moment om je moeder eens goed in het zonnetje te zetten. Dit kan met een bos bloemen of een goede reep chocola, maar hoe leuk is het om jouw moeder een echt verwen pakket te geven met ontspannende producten. Denk bijvoorbeeld aan een fijne handzeep, douchegel, geurkaarsen, parfum of massageproducten. Op deze manier bezorg jij jouw moeder een ontspan moment en deze zal ze waarschijnlijk heel hard kunnen gebruiken. Wil je een persoonlijk cadeau? Personaliseer dan deze producten. Op veel online websites is dit mogelijk!