Hoe draag je een herenpak volgens de etiquettes?

Met de feestdagen in aantocht en de donkere wintermaanden in het vizier is het dragen van mooie feestkleding, zoals een traditioneel herenpak, altijd een lichtpuntje. Zeker met al die onheilsberichten in het nieuws, kunnen dergelijke tradities voor een soort van veilig gevoel zorgen. Maar om er tiptop bij te lopen, moet je ook een beetje weten hoe het hoort!

Zo bestaan er een aantal (on)geschreven regels bij het dragen van een herenkostuum of pak. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen ruimte overblijft voor een individuele stijl maar de regels kunnen wel je eigen stijl nog meer tot uitdrukking laten komen.

Een aantal ‘vaste’ regels voor het herenpak

In tegenstelling tot dameskleding waarbij het lijkt of alles wel is toegestaan, bestaat een aantal ongeschreven, vaste regels bij het dragen van een herenpak. Zo is een pak altijd tweedelig en soms driedelig. Het bestaat uit een jasje, een broek en eventueel een gilet oftewel een mouwloos vest. Maar wat zijn dan die etiquettes precies bij het dragen van herenpakken? Wanneer doe je de knopen van het jasje los of juist vast? Wat mag de kleur van je sokken zijn? En hoe strik je een das eigenlijk?

1. De knopen van het jasje

Het jasje moet natuurlijk een goede pasvorm hebben. De lengte van het jasje, de lengte van de mouwen en de naden op de schouders zijn erg belangrijk. Een jasje knoop je dicht tijdens het staan en je draagt het open tijdens het zitten. Dit betekent dat jasjes met één knoop altijd dichtgeknoopt zijn tijdens het staan en open (niet geknoopt) tijdens het zitten. Maar bij een jasje met twee knopen wordt de onderste knoop nooit vastgeknoopt. Die knoop is er meer voor de sier. De bovenste knoop wordt bij een jasje met twee knopen vastgeknoopt gedragen tijdens het staan.

Jasjes met drie knopen hebben weer andere regels. Bij het staan kan (maar het hoeft niet) de bovenste knoop worden dichtgeknoopt. De middelste knoop blijft dicht en de onderste knoop los. Bij een gilet wordt de onderste knoop nooit vastgemaakt. Een jasje kan bovendien één of meer splits hebben aan de achterkant afhankelijk van de snit, Engels, Italiaans of Amerikaans.

2. Een overhemd met lange mouwen

Overhemden met korte mouwen of een vrijetijdsoverhemd horen niet thuis onder een pak. Effen wit en lichtblauwe overhemden zijn altijd een prima keuze maar andere kleuren mogen natuurlijk ook. De bovenste knoop van een overhemd is altijd gesloten. De kraag van de overhemd steekt ongeveer een centimeter boven de kraag van het jasje uit en de revers van het jasje en de boord van de overhemd moeten naadloos op elkaar aan sluiten.

De manchetten van een overhemd steken in principe iets uit onder de mouwen van het jasje uit. Een dubbele manchet is bijvoorbeeld erg formeel (smoking), terwijl afgeronde manchetten minder formeel ogen. De manchetten steken gemiddeld 1 cm tot 2 cm uit onder de mouw van het jasje.

3. Lange of korte broekspijp?

De zoom van een klassieke broekspijp maakt een lichte knik (‘break’) op de schoen maar de iets modernere broekspijp hangt, a la Jort Kelder, iets boven of op de schoen. De sokken dienen lang genoeg te zijn om zichtbare blote enkels en hoger te voorkomen tijdens het zitten. Effen sokken staan klassieker dan sokken met een motiefje. Sokken in de kleur van de broek of een tintje donkerder staan gekleed. Draag nooit maar dan ook nooit witte sokken onder een pak. Bovendien moet de kleur van de broekriem passen bij de kleur van de schoenen.

4. Enkele of dubbele Windsor knoop

Een das dient niet te kort of te lang zijn. Donald Trump heeft het in ieder geval totaal verkeerd begrepen en draagt zijn das altijd te lang. De das hoort in principe te vallen tot iets boven de tailleband van de broek. Het smalle deel van de das en de achterkant mogen niet zichtbaar te zijn tijdens het dragen en hij moet natuurlijk onberispelijk zijn zonder vlekken. Een das kan ook nog eens op verschillende manieren worden geknoopt. Een mooie klassieke knoop is de zogeheten ‘Windsor knoop’. Die kan enkel of dubbel. Op Youtube staan verschillende instructievideo’s die je hierbij kunnen helpen.

Met al deze tips kan het niet anders dan dat je er deze feestdagen ‘zoals het heurt’ aan tafel zit!