Extra vitamines juist nu belangrijk

De ‘r’ zit in de maand. Het is herfst en dat is duidelijk te merken. Het ziekteverzuim loopt weer op, vooral door griepklachten en corona. Buiten waait het, vallen de bladeren en regent het wat meer. Maar de kleuren zijn prachtig en een boswandeling is een ware lust voor het oog. Helaas is het ook het seizoen van de virussen. Griep, corona, een verkoudheid, het ligt allemaal op de loer en een goede weerstand is nu heel belangrijk.

Weerstand is de natuurlijke barrière voor indringers. Het is eigenlijk je eigen legertje dat in actie komt als er een ziekteverwekker je lijf binnendringt. Als je je weerstand wilt verbeteren, is je leefstijl (voeding, beweging, ontspanning en slaap) heel belangrijk.

A, C en D

Er zijn een aantal vitamines die je lichaam in de winter en herfst extra hard nodig heeft. Door deze vitamines extra binnen te krijgen, zorg je ervoor dat je lichaam optimaal kan functioneren en weerstand kan bieden tegen allerlei ziektes.

Vitamine A en C maar ook vitamine D zijn belangrijk. Vitamine D haal je bijvoorbeeld vooral uit zonlicht. In de winter is er minder zonlicht, waardoor je lichaam minder vitamine D aanmaakt. Een boswandeling tussen de regenbuien door is dus heel gezond en draagt bij aan de werking van je immuunsysteem.Vitamine A draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en is goed voor je huid en je slijmvliezen. Vitamine C wordt door je lichaam gebruikt om weefsels en cellen te beschermen. Het draagt bij aan sterke botten, verhoogt je weerstand en stimuleert de opname van ijzer. Vitamine A en vitamine C kun je uit je voeding halen. Denk aan aardappelen (C) en wortels (A), hutspot dus!

Welke vitamines en mineralen werken nog meer met je mee?

A, C en D zijn natuurlijk bekendste vitamines maar er zijn er nog een aantal die een oppepper voor je weerstand zijn en helpen virussen buiten de deur te houden. Het lichaam heeft bijvoorbeeld ook B-vitamines nodig voor allerlei verschillende functies zoals je stofwisseling en je immuunsysteem. Je vindt ze in volkoren producten, melk, eieren, vlees, vis, peulvruchten en noten. Dan is er ook nog vitamine E dat je helpt bij de bescherming van gezonde lichaamscellen, bijvoorbeeld tegen schade door UV-straling. Vitamine E komt voor in noten, zaden, broccoli, spinazie, kiwi’s, abrikozen, mango’s en gedroogde pruimen.

Wellicht heb je er nog nooit van gehoord: quercetine. Toch is het een natuurlijke stof, een zogenaamde antioxidant die je lichaam gebruikt om bepaalde vitamines zoals zink op te nemen in je lichaamscellen. Vaak wordt quercetine dan ook in combinatie met zink ingenomen maar het zit ook in groenten, fruit, (groene) thee en wijn.

Het mineraal Magnesium ondersteunt de botten, bevordert de energiestofwisseling en draagt bij aan een sterk gebit. En Magnesium heeft ook een psychologische functie. Zo kan magnesium bijvoorbeeld bijdragen aan concentratie. Je vindt het mineraal in volkorenproducten, noten, zaden, peulvruchten, bonen, tofu, avocado’s, groene bladgroenten, bananen, rijst en gerst maar ook vaak als magnesium supplement. Last but not least: Selenium, een mineraal om je afweersysteem te ondersteunen. Het komt van nature voor in volkoren producten, noten, zaden, peulvruchten, tofu, avocado’s, groene bladgroenten, broccoli, aardappelen, rijst en gerst.

