Series en films leidend bij keuze Halloween outfits

Na een paar coronajaren staan er dit jaar eindelijk weer volop Halloween-feestjes op de planning. Hier horen uiteraard bijzondere outfits bij. Uit Klarna’s Halloween Insights, gebaseerd op onderzoek* in 17 landen, blijkt dat Nederlanders zich bij hun outfitkeuze vooral laten leiden door series en films (44%), klassieke horror karakters (41%) en social media trends & memes (37%). In de verkoopdata** van Klarna zien we dat met name Stranger Things, Top Gun, Cobra Kai en de aangekondigde Barbie film van invloed zijn op de keuzes voor de Halloween outfit van dit jaar. Pop culture blijkt dé inspiratiebron te zijn, want ook series als Euphoria, de Netflix-film Blonde en de aangekondigde Harley Quinn film beïnvloeden onze Halloween looks.

Het samenstellen van een Halloween-kostuum is nooit een gemakkelijke taak. Ga je verkleed als een enge zombie, verleidelijk actiefiguur of maak je liever iemand aan het lachen met je outfit? Of voor een combinatie daarvan? Nederlanders kiezen het meest voor enge outfits (66%), gevolgd door grappig (46%) en sexy (26%). We scoren qua sexy outfits goed ten opzichte van andere landen: 44% van de Nederlandse vrouwen kiest voor een sexy Halloween look. Daarmee staan we op de eerste plek wereldwijd. Bij onze zuiderburen is het aandeel vrouwen dat een sexy outfit kiest bijvoorbeeld maar 15%. Nederlanders kopen graag bijpassende make-up bij hun outfit (75%). Opvallend is dat mannen in Nederland vaker make-up kopen voor Halloween dan vrouwen (77% vs 73%).

Grote invloed pop culture

Halloween is een perfecte gelegenheid om een ode te brengen aan de klassiekers en inspiratie op te doen bij recente films, series en gebeurtenissen. Want welke karakters gaan we dit jaar echt veel zien?

Vorig jaar was La Casa de Papel de absolute nummer 1 onder de Halloween outfits. In oktober 2022 werden echter een stuk minder op deze serie geïnspireerde outfits verkocht dan in dezelfde maand in 2021. De verkopen van rode overalls en Dali maskers daalden met 83% ten opzichte van een jaar geleden. In de afgelopen maand namen de verkopen echter ineens toe met 352%, dus wellicht net op tijd om weer één van de populairste Halloween inspiratiebronnen te worden.

Dit jaar gaan we vooral terug naar de 80’s. In de afgelopen 2 maanden stegen de aankopen van Stranger Things-outfits namelijk heel hard. Met een indrukwekkende +789% verwachten we dit jaar veel Eleven’s te zien. Of gaan we toch massaal voor Vecna? Ook de opvolger van de 80’s film Top Gun is bezig met een opmars. De verkoop van pilotenbrillen steeg de afgelopen twee maanden met maar liefst 142%.

Pop culture inspired kostuums zijn sowieso erg populair. De verkopen van Cobra Kai outfits stegen deze maand namelijk met 410% ten opzichte van oktober 2021, de sales van tweed skirts zoals we ze zagen in Euphoria rezen de pan uit met 492%, net als die van de zwarte cut out dress geïnspireerd op dezelfde serie (+118% in de afgelopen maand).

Niemand minder dan Barbie & Ken maken hun comeback. Met dank aan Ryan Gosling in de rol van Ken in de 2023 film, steeg de populariteit van Ken outfits in de afgelopen maand met 354% ten opzichte van het eerste deel van het jaar (januari-augustus versus oktober 2022).

De nieuwe Marilyn Monroe film op Netflix met Ana de Armas, Blonde, lijkt bij te dragen aan de stijging van de verkopen van blonde pruiken in de afgelopen maand (+244%). Harley Quinn outfits zijn door de benoeming van Lady Gaga als nieuwe leading lady ook opnieuw populair geworden en maken al maanden een enorme groei in verkopen door. Ook items geïnspireerd op The Purge gaan al maanden volop over de (digitale) toonbank.

Harry Potter is inmiddels een klassieker, maar blijft populair. De verkoop van outfits geïnspireerd op deze films stegen in de afgelopen maanden met 88%.

Scary pets

De liefde voor onze huisdieren kent geen grenzen, dus ook onze geliefde viervoeters worden deze Halloween door een deel van de Nederlanders niet vergeten. Vooral mannen in Nederland zijn van plan om hun huisdier aan te kleden voor Halloween: 16% versus 5% van de vrouwen. Onder Generatie Z is het verkleden van huisdieren het populairste: 22% van de jongeren steekt hun huisdier in een Halloween outfit. Nederlanders kleden hun huisdieren vooral eng aan (74%) en minder vaak grappig (26%). Opvallend detail: waar katteneigenaren meer geneigd zijn om hun huisdier een enge outfit aan te trekken, kiezen hondeneigenaren liever voor een grappige look.

Horrorfilms tijdens Halloween

Halloween draait niet alleen om verkleden, maar ook om griezelen. Hoewel 71% van de Nederlanders aangeeft graag een enge film te kijken, zijn Nederlanders van alle landen het minst geneigd om tijdens Halloween een griezelfilm aan te zetten. Dit wordt door een kwart van de Nederlanders (26%) gedaan. Belangrijkste redenen om een horrorfilm te kijken zijn voor de sociale ervaring (47%), omdat het een nostalgisch gevoel heeft (33%) en omdat het goed is tegen stress (25%). De beste horrorfilms volgens Nederlanders zijn IT (1990/2017) en Halloween (in beide gevallen volgens 22% van de respondenten) en Friday the 13th (20%).