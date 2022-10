Indian Summer? Die bestaat niet in Nederland

Nazomer of nazomerweer zijn woorden die vaak worden gebruikt in weerberichten of nieuwsitems rond deze tijd van het jaar. Ook is vaak de term Indian Summer te lezen, maar wanneer wordt deze termen gebruikt? Wat is nazomer nou eigenlijk en wanneer hebben we ermee te maken?

Lekker nazomeren

Nazomer is niks anders dan een periode van warm weer in de herfst, zo tussen half september en eind oktober. Wanneer de wind in deze periode uit een zuidelijke richting komt, heeft Nederland vaak te maken met warm en overwegend zonnig weer. Dit weertype wordt dan ook wel “nazomerweer” genoemd.

Dat het in deze tijd van het jaar nog zo warm en zonnig kan zijn heeft een reden. In de zomer is het in Zuid-Europa snikheet. Die warmte bouwt zich op in de bodem, meren en zeeën en met het korter worden van de dagen geeft het land die warmte heel langzaam af. Als de wind dan uit het zuiden komt, weet die warmte ons heel makkelijk te vinden. Vergelijk het met de muur van je huis. Die wordt op een hete zomerdag in de brandende zon bloedheet. Wanneer de zon onder is voelt de muur nog steeds warm aan.

We zijn in Nederland niet de enige die een woord hebben voor het fenomeen dat wij kennen als ‘nazomer’. Het wordt ook wel ‘oudewijvenzomer’ genoemd, wat afstamt van het Duitse Altweibsommer. In Noord-Amerika gebruiken ze de term “Indian summer”.

Indian Summer komt in Nederland niet voor

De Indian Summer is een periode met warm, vrij zonnig en droog weer midden in de herfst, vaak in de maanden oktober en november. In de Verenigde Staten wordt van een Indian Summer gesproken als de periode van mooi herfstweer door vorst voorafgegaan is. In Nederland gebruiken we die definitie niet, omdat vorst aan het begin van de herfst bij ons namelijk erg zeldzaam is.

Dit is een expertquote van Rico Schröder, meteoroloog, Weeronline.