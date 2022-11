Woontrends 2023 omarmen een duurzame en betekenisvolle leefstijl

Onze samenleving is uit balans. We leven in roerige tijden met veranderingen die mensen angst in boezemen. Het vertrouwen in de politiek is afgenomen en er is genoeg om ons zorgen over te maken: corona, de energiecrisis, het milieu, de oorlog in Oekraïne en het verlies van koopkracht. Steeds meer mensen hebben dan ook de behoefte om zich terug te trekken in miniwerelden en een levenswijze te omarmen die autonomer, meer zelfvoorzienend, duurzamer en betekenisvoller is.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen zie je terug in de vier nieuwste woontrends voor 2023: Layered Spaces, Sustainable Hedonism, Quiet Glamour en Existential Power. Naast de unieke trendy ontwerpen zijn criteria als hoogwaardige kwaliteit en milieuvriendelijke materialen van groot belang voor de consument.

Layered spaces

De verstedelijking neemt toe, tegelijkertijd wordt het gemiddelde woonoppervlak steeds kleiner, de woningnood groter en werken we meer thuis. Interieurs worden steeds vaker multifunctioneel en hebben daardoor een zekere gelaagdheid. De woontrend Layered Spaces speelt daarop in. De vormen die je in deze trend ziet, zijn redelijk basic zoals de rechthoek en cirkel. Vaak overlappen verschillende vormen elkaar of lijken ze elkaar te doorsnijden. Meubelstukken zoals eettafels die ook gebruikt kunnen worden als werktafel hebben vaak afgeronde vormen en over het algemeen zijn de materialen glad en strak. De gebruikte patronen voor behang of stoffen bestaan vaak uit vlakken die elkaar overlappen of doorsnijden.

Sustainable Hedonisme

Het leven gaat snel, we krijgen veel prikkels en we ervaren met z’n allen meer werkstress. Gemak en rust als je thuiskomt na een lange dag hard werken, is dan een verademing. Verwen jezelf en zorg voor persoonlijke veerkracht, dat is het credo. Elk klein beetje luxe helpt daarbij; van het gemak van flitsbezorging tot producten met een luxe uitstraling. In het interieur zie je deze behoefte aan een gladgestreken leven terug in een luxueuze en toch rustgevende inrichting vol natuurlijke materialen en kleuren. Bruintinten hebben de overhand, gecombineerd met vergrijsde pasteltinten. Het gaat om persoonlijke balans en rituelen. Interieur-geurproducten en moodlights spelen dan ook een belangrijke rol voor de sfeer.

Quiet Glamour

Deze woontrend is voor mensen die niet op zoek zijn naar nog meer, nog groter en nog duurder, maar vooral verlangen naar hoe het vroeger was. Mensen die van Quiet Glamour houden, omringen zichzelf het liefst met producten en materialen die een bekend en vertrouwd gevoel geven. De stijl grijpt terug naar de luxe van de jaren ‘20. Strakke en sobere vormen die tegelijk gedetailleerd en elegant zijn en klasse uitstralen. Oude iconen herleven wel in een eigentijds vormgeving, zoals elegante eetkamerstoelen, het dressoir of het bureau.

Existential Power

In de woontrend Existential Power lijkt het alsof de natuur ons huis binnendringt en het overneemt. Van subtiele vormgeving is geen sprake. Het interieur wordt robuuster, grilliger en daarmee extreem natuurlijk. Rots-, steen- en keivormen hebben de overhand. Materialen zijn vooral natuurlijk en/of milieubewust. Termen die passen bij Existential Power: natuurlijk, verwilderd, krachtig, organisch, grillig, bio-based, duurzaam, circulair, één met de natuur en vergroeid.