Door inflatie en hoge kosten klussen steeds meer mensen zelf

Dat het leven tegenwoordig steeds duurder wordt, is voor veel huishoudens geen geheim meer. Door corona en de oorlog in Oekraïne is de wachttijd voor vakmensen bovendien opgelopen. Ook worden de nodige bouwmaterialen steeds duurder. Om die reden zie je online steeds meer pagina’s die tips met elkaar delen om goed te kunnen besparen. Je bent natuurlijk niet voor alle klusjes afhankelijk van een bouwbedrijf. Zeker met de stijgende huisprijzen van afgelopen jaar, besloten daarom ook steeds meer mensen, eventueel met YouTube-tutorial, om zelf aan de slag te gaan in huis.

Tijdrovend en zwaar

Er verschijnen op het internet regelmatig allerlei tips voor de handige klusser. Zo zou je bijvoorbeeld heel goed zelf een nieuwe parketvloer zou kunnen leggen. Voor het gemak wordt daar dan wel voorbijgegaan aan het feit dat je zo’n (parket)vloer eerst ook zelf dan even moet verwijderen voor je een nieuwe neer kan leggen. Een klusje dat niet voor iedereen is weggelegd!

Parket verwijderen is toch ingewikkelder dan men vaak denkt. Het maakt niet uit of het gaat om lamelparket, visgraat parket of een ander parket welke in huis ligt, elk soort heeft een andere aanpak van verwijderen nodig. Parket zit vaak muurvast omdat het met meerdere lagen lijm is vastgezet en soms zelfs verstevigd met stalen spijkers. Dat maakt parketvloeren verwijderen dan ook erg intensief én tijdrovend.

Het kostenplaatje

Naast dat het verwijderen van een vloer zwaar en tijdrovend is, bestaat er een grote kans dat je, als je zelf aan de slag gaat om vloeren te verwijderen, snel beschadigingen maakt aan de ondervloer. Zeker wanneer onder de vloer vloerverwarming aanwezig is. De beschadigingen kunnen dan erg groot zijn, wat natuurlijk vervolgens een hoger kostenplaatje met zich meebrengt.

De kosten voor het verwijderen van een vloer zijn niet eenduidig te geven. Dit hangt af van veel aspecten, zoals de oppervlakte van de vloer, de ligging van de vloer (verdieping), het materiaal van de (onder)vloer, is egalisatie na verwijderen nodig, et cetera. Vaak is wel een gratis offerte aan te vragen.

Laat het over aan een professional

Omdat een vloer verwijderen zwaar werk is, veel tijd kost en je kans hebt op beschadigingen als je zelf aan de slag gaat, is het een goede optie om een professional in te huren. Parketvloeren, houten vloeren, tegelvloeren, tapijt vloeren; voor de professional is het verwijderen van de vloer geen enkel probleem.

Het is alom bekend dat Nederlanders meesters zijn in bezuinigen. Wat klussen betreft steken we soms liever zelf de handen uit de mouwen dan dat we iemand daarvoor inhuren. Waar we graag zelf de kwast pakken, is het met klussen als vloeren verwijderen en leggen dus wel altijd opletten. De klus kan je zowel gezondheid en achteraf veel geld (beschadigde vloerverwarming) opleveren. Het loont dan om toch eens te kijken of een professional uitkomst biedt. We zeggen niet voor niets: goedkoop is duurkoop.