1 op 5 van gehandicapte kinderen heeft geen vriendjes 

1 op de 5 van de kinderen met een handicap heeft geen vriendjes. Dat blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse index-onderzoek van Stichting het Gehandicapte Kind, die vandaag bekend worden gemaakt bij de start van de Week van het Gehandicapte Kind. Andere schrijnende conclusies van dit onderzoek onder 600 kinderen van 6 – 18 jaar zijn dat slechts de helft van de kinderen met een handicap wordt uitgenodigd voor kinderfeestjes.

Gehandicapte kinderen ongelukkiger

Zij zijn dan ook ongelukkiger geworden met hun leven in vergelijking met vorig jaar. Om die reden wordt zowel de politiek als de samenleving met klem opgeroepen om meer contact te zoeken met gezinnen met een gehandicapt kind. Het is van groot belang dat alle kinderen met een handicap zo snel mogelijk ín de samenleving meedoen. Dat zij gewoon kunnen meedraaien op een reguliere school, op de sportclub en in de speeltuin in de buurt.

Om deze oproep kracht bij te zetten wordt morgen, dinsdag 15 november om 15:30 uur, het rapport met de onderzoekscijfers overhandigd aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) op het ministerie van VWS. Voor ouders die kinderen met een handicap meer willen betrekken heeft de stichting in het kader van de Week van het Gehandicapte Kind een scala aan tips verzameld hoe ze dit kunnen doen.

Index-onderzoek 2022

In opdracht van Stichting het Gehandicapte Kind deed onderzoeksbureau Kien onderzoek onder kinderen tussen 6 – 18 jaar naar hoe zij hun dagelijkse leven ervaren en hoe zij hun toekomst zien. Aan dit onderzoek deden in totaal 600 kinderen mee.

Maar liefst 19% van de kinderen met een handicap geeft aan geen enkel vriendje of vriendinnetje te hebben. En de kinderen met een handicap die wél een vriendje hebben, geven aan dat ze hun vriendjes niet zo vaak zien als dat ze zouden willen. Dit komt voornamelijk doordat school te ver weg is en faciliteiten, zoals speeltuinen of sportverenigingen, in de buurt niet toegankelijk zijn. Ook geven kinderen met een handicap aan dat ze niet genoeg aansluiting met kinderen zonder handicap vinden.

En dit kan anders volgens Joël Spierlings (11 jaar): “Kinderen met en zonder handicap kunnen hartstikke goed samen spelen, maar veel ouders hebben hier geen besef van. Vaak zeggen volwassenen: ‘het kan niet’. Wij begrijpen ook wel dat niet alles kan, maar het ‘kan vaak wel’. Tijdens een potje voetballen bijvoorbeeld kan iemand in een rolstoel goed op het doel. Wij kinderen zijn wel creatief in het vinden van oplossingen. Ik zou graag willen dat alle kinderen meedoen. En wij ook.”

Slechts 52% wordt uitgenodigd voor kinderfeestjes

Een belangrijke activiteit in het leven van een kind is het hebben van kinderfeestjes. Dit wordt door kinderen ervaren als de bevestiging van een vriendschap, erbij horen. 9 van de 10 kinderen zonder handicap wordt wel gewoon uitgenodigd voor een kinderfeestje. Van de kinderen met een handicap is dit slechts 5 op de 10. Een van de redenen hiervan is dat ouders van kinderen zonder handicap denken dat het lastig samen spelen is met kinderen met een handicap.

In de praktijk blijkt er meer mogelijk te zijn, geeft Pauline Muijs (12 jaar) aan: “Ik ben blij dat mijn vriendinnen steeds vaker met mij in gesprek gaan als ze hun kinderfeestje geven. Ik kan meer met mijn rolstoel dan dat er vaak wordt gedacht. Soms komt het nog wel eens voor dat de ouders van een vriendin al hebben bepaald dat ik niet meekan. Dan stel ik altijd de vraag: waarom denk je dat ik het niet kan? Soms komt er uit dat het inderdaad zo is en soms kan ik wel mee. Ik vind het belangrijk dat ouders van het positieve uitgaan en het wel proberen.”

Gehandicapte kinderen onzichtbaar

Henk-Willem Laan, directeur-bestuurder van Stichting het Gehandicapte Kind: “We hebben in Nederland goede gehandicaptenzorg en voorzieningen ontwikkeld, maar helaas met als resultaat dat kinderen met een handicap in een parallelle, aparte samenleving leven. Met desastreuze gevolgen, zoals het hebben van geen vriendjes. Kinderen met een handicap hebben dit grote gevoel van eenzaamheid al ervaren tijdens de coronacrisis, toen zij werden vergeten. Je zou denken dat nu de lockdowns achter de rug zijn, deze kinderen ook weer minder eenzaam worden. Het tegendeel is echter bewezen: kinderen met een handicap zijn ongelukkiger dan hiervoor.”

Stichting het Gehandicapte Kind strijdt voor een samenleving waarin alle 100.000 kinderen met een handicap in Nederland omarmd worden. Waarin alle kinderen met en zonder handicap met elkaar opgroeien. Op een reguliere school in een Samen naar School klas, in een speeltuin en op de sportvereniging in de buurt. Laan vervolgt: “Als kinderen met en zonder handicap vanaf jongs af aan met elkaar in contact komen, wordt het voor de toekomstige generatie als normaal gezien. Wij roepen dan ook in de Week van het Gehandicapte Kind op om contact te leggen met deze kinderen zodat ze weer gezien worden. Heb jij binnenkort een kinderfeestje? Kijk of er dan ook een kindje met een handicap kan aansluiten. Daar moeten we als samenleving allemaal iets aan bijdragen.”