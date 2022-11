Duurdere zonvakantie houdt Nederlander deze winter niet thuis

Ondanks de gestegen prijzen van vliegvakanties zoeken Nederlanders de komende winter weer massaal de zon op, al blijven ze relatief dichter bij huis. De populairste bestemmingen die momenteel worden geboekt zijn Egypte, de Canarische Eilanden en de Portugese Algarve. In de afgelopen zomer boekten de meeste vakantiegangers een reis naar Turkije, Spanje en Griekenland.

Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor. De review- en boekingssite kan aan de hand van 30 miljoen jaarlijkse bezoekers, ruim 3,8 miljoen reviews en 15.000 pakketreizen van alle aanbieders een nauwkeurige analyse maken van het zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantiegangers.

Egypte is deze winter winnaar

De komende feestdagen en winter willen Nederlanders vooral naar de zon, maar ook weer niet te ver vliegen. Egypte is met 46 procent van de boekingen momenteel het populairst. Dat is een forse stijging ten opzichte van pre-coronajaar 2019, toen 30 procent van de Nederlanders in de winter deze bestemming koos. Net als in de winter van 2019 voert Egypte met een 9,5 ook de ranglijst van best beoordeelde winterzon-bestemmingen aan. ,,Egypte is relatief goedkoop, heeft mooie resorts, veel zon en is relatief dichtbij”, verklaart Sterre Hoek van Zoover die koppositie.

De Canarische weilanden altijd al populair

Op de tweede plaats staan de Canarische Eilanden met 40 procent van de boekingen, een verdubbeling ten opzichte van 2019. ,,Altijd populair bij Nederlanders en een van de weinige zonbestemmingen binnen Europa”, zegt ze. Dat is de Algarve ook. Daar gaat 5 procent van de boekers heen, een daling ten opzichte van de 9 procent in 2019. Portugal verliest duidelijk marktaandeel aan de andere twee bestemmingen. Opvallend is de relatieve stijging van het aantal Nederlanders dat deze winter naar Kaapverdië gaat. Dat zijn er in aantallen nog niet zoveel, maar wel 300 procent meer dan in 2019. Na Egypte worden in het vierde kwartaal tot nu toe Turkije (8,8), Curaçao (8,7) en Griekenland (8,7) het best beoordeeld, ook al zijn met name Turkije en Griekenland geen echte winterbestemmingen.

De afgelopen zomer vlogen de meeste Nederlanders wel daarheen. Turkije voert met 39,1 procent van de boekingen de ranglijst aan, gevolgd door Spanje (30,5 procent) en Griekenland (20,8 procent). Volgens Hoek speelde hier de voordelen van all-inclusive vakanties, de variatie tussen strand en cultuur en gegarandeerde zon een belangrijke rol. Dit jaar bleven reizigers relatief dicht bij huis, mede door corona. Zo zijn in de lijst van best beoordeelde bestemmingen landen als de Dominicaanse Republiek, Cuba en Indonesië verdwenen. Die stonden in 2019 nog bovenaan of in de top 6. In 2022 namen Egypte en Europese landen die positie over. Volgens Hoek wordt momenteel ook nauwelijks geboekt voor die ver weg gelegen bestemmingen.

Reissommen fors gestegen

De reissommen die vakantiegangers betalen zijn sinds 2019 fors gestegen, gemiddeld van 1647 euro toen naar 1939 euro dit jaar, een stijging van 17,7 procent. Bij de zeven meest geboekte vakantiebestemmingen stegen de prijzen voor Griekenland het meest (+19,5 procent), gevolgd door Turkije (+18,9 procent), Egypte (+17,9 procent) en Spanje (+16,2 procent). Alleen voor Italië zijn de reissommen met 1,1 procent gedaald. Bij de populaire vakanties gaven Nederlanders net als in 2019 het meeste uit aan Turkije, gemiddeld 2098 euro per vakantiereis. Daarmee staat Turkije op de dertiende plek van duurste bestemmingen die geboekt zijn. ,,Wij verwachten dat de prijzen volgend jaar nog verder gaan stijgen, mede vanwege de vliegtaks, inflatie en energieprijzen. Misschien dat mensen dit jaar daarom wat vroeger boeken”, zegt Hoek.