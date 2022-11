Aantal woninginbraken voor het eerst in jaren weer gestegen

Voor het eerst in jaren is het aantal woninginbraken in Nederland weer gestegen. In totaal sloegen inbrekers in de periode van januari tot september maar liefst 17.300 keer toe. Vorig jaar rond dezelfde tijd registreerde de politie nog 16.100 inbraken. Dit jaar is dat aantal meer dan zeven procent gestegen.

Waardevolle spullen

Direct verband coronamaatregelen

De politie stelt dat er sprake is van een direct verband met de coronamaatregelen. Tijdens de coronaperiode werkten veel mensen thuis, waardoor het voor inbrekers een stuk lastiger was om in te breken. Nu mensen weer vaker buiten de deur zijn voor werk en andere bezigheden, zijn er weer volop mogelijkheden voor inbrekers. ‘‘In 2021 lag het aantal woninginbraken uitzonderlijk laag,’’ vertelt landelijk projectleider woninginbraak Sybren van der Velden aan Hart van Nederland. ‘’Toen begin 2022 de maatregelen verdwenen, nam het aantal inbraken ook weer toe. We zitten nu iets lager dan in pre-coronajaar 2019 rond dezelfde tijd. Maar het gaat naar verwachting alsnog om ruim 25.000 woninginbraken dit jaar’’.

Verschil tussen provincies

In vergelijking met 2021 namen de woninginbraken in Drenthe met 41 procent toe, in Flevoland met 35 procent en in Overijssel met 28 procent. Procentueel gezien zijn dat best forse stijgingen. In Limburg namen de inbraken juist af met 8 procent, net als in Zuid-Holland waar 1 procent minder inbraken waren.

Opvallend veel inbraken in Meppel

Uit het politierapport valt het Drentse Meppel in het bijzonder op. Vorig jaar rond deze tijd telde de stad slechts negen inbraken. Dit jaar tot september staat de teller inmiddels al op negentig. Ook in het Friese Achtkarspelen en het Utrechtse Montfoort was er sprake van een verviervoudiging van het aantal inbraken. Het vaakst sloegen inbrekers de afgelopen negen maanden toe in Bloemendaal, de gemeente Gooise Meren, Laren en Meppel.

Nog steeds lager dan eerdere jaren

Ondanks de grote stijging van het aantal inbraken, ligt de hoeveelheid nog wel altijd veel lager dan in eerdere jaren. Vijf jaar geleden werd er bijvoorbeeld nog ruim dubbel zo veel inbraken geregistreerd.