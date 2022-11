Beter uitgerust zijn door een seniorenbed

Meer vermoeid na het slapen dan de avond ervoor. Het is een bekend probleem dat toeneemt naarmate je ouder wordt. Voor een deel zijn er natuurlijke oorzaken waar je weinig invloed op hebt. Toch zijn er wel degelijk een aantal externe factoren die een rol spelen bij goed of slecht slapen. Het type bed bijvoorbeeld, een seniorenbed met maatwerk opties helpt je beter in te slapen en de nacht goed door te komen. Hoe je voortaan beter kunt slapen leggen we uit op deze pagina.

Waarom slaap je slecht?

Als je wat ouder wordt dan veranderen er allerlei processen in het lichaam. Een deel hiervan is zichtbaar zoals grijze haren of een nieuwe rimpel, een deel speelt zich in het lichaam af. Er zijn een aantal zaken die invloed hebben op de nachtrust zoals:

Wat je eet, hoeveel en wanneer.

De mate van lichamelijke beweging.

Mentale inspanning en ontspanning.

Stress, zorgen en emoties.

Ziekte of chronische aandoeningen.

Dit zijn slechts enkele zaken die invloed hebben op je slaapgebrek. Op de website van De Suite lees je meer over dit onderwerp. Naar een beeldscherm staren voor je gaat slapen is ook niet bevorderlijk voor de nachtrust, bekijk www.desuite.nl daarom liever op een ander moment!

Hoe helpt een seniorenbed met rust?

Mensen onderscheiden zich van dieren omdat we rechtop lopen. Dit biedt ons unieke mogelijkheden maar hier betalen we wel een prijs voor. De zwaartekracht duwt ons lichaam als het ware naar beneden, onze ruggengraat heeft veel te verduren. Omdat hier veel zenuwen lopen kunnen er klachten ontstaan. Liggen op een bed biedt verlichting mits het matras past bij de behoefte. Dit betekent niet te hard maar ook zeker niet te zacht. We horen 8 uur per etmaal te slapen. Dit is voor een deel om ons brein rust te geven maar ook zeker om het lichaam herstel te bieden van de dag ervoor.

Als liggen in een bed vervelend aanvoelt dan is er iets mis. Het kan lastig zijn om te bepalen wat er precies aan de hand is. Steeds omdraaien, onrust en slapeloosheid kunnen veel oorzaken hebben waaronder druk op de zenuwbanen. Als je daarnaast ook last hebt van je spieren of gewrichten dan zorgt liggen in bed juist voor extra spanning in plaats van verlichting. Een seniorenbed is afgestemd op de behoefte van de persoon die erop zal slapen. Wil je precies weten waarom een bed voor senioren echt beter is dan een standaard bed? Breng dan een bezoek aan de showroom van De Suite of neem contact op voor meer informatie.

Niet alleen voor de nachtrust

Uiteraard koop je een bed in de eerste plaats vanwege het comfort en de rust die je krijgt door te slapen. Toch wil het oog ook wat. Een goed bed mag ook best mooi zijn, een seniorenbed thuis hoeft niet te lijken op een ziekenhuisbed wat betreft het design. Een mooi ingerichte slaapkamer draagt namelijk bij aan de nachtrust. Het is een ruimte die je kalmeert en helpt om je te ontspannen. Bij De Suite zijn er diverse modellen en stijlen leverbaar om ook aan deze behoefte te voldoen. Zo gaan praktische functionaliteit en esthetische kwaliteit heel goed samen.