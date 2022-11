Bij veel vliegvelden stijgen de taxi prijzen, maar niet op Schiphol

Volgens onderzoek moeten reizigers gemiddeld 10 procent extra neertellen voor een taxirit naar het centrum van de dichtstbijzijnde grote stad. Bij veel andere Europese vliegvelden is de prijs in een jaar tijd flink gestegen, maar Schiphol blijft hierin een uitzondering. De prijzen voor een taxirit naar Schiphol zijn namelijk niet omhoog gegaan. Goed nieuws voor de reizigers in Nederland. Maar hoe komt het dan dat de prijzen in andere landen en in steden wel zijn gaan stijgen? En die van en naar Schiphol niet? U leest het in dit artikel!

Geen stijgingen in prijzen voor taxirit naar Schiphol

Schiphol is een populaire bestemming voor zowel toeristen als zakenmensen. En daardoor zijn de prijzen voor taxiritten naar Schiphol het afgelopen jaar niet gestegen, zo blijkt uit onderzoek. Dat is goed nieuws voor reizigers, want zij hoeven niet meer geld dan voorheen uit te geven om op de luchthaven te komen.

Wat zijn de mogelijke redenen?

Op veel andere Europese luchthavens zijn de prijzen voor taxiritten naar het stadscentrum echter aanzienlijk gestegen. In Londen bijvoorbeeld is de gemiddelde prijs met 11 procent gestegen. In Parijs ligt de prijs 13 procent hoger dan vorig jaar. En in Rome moeten reizigers nu 18 procent meer betalen dan voorheen. Waarom is Schiphol dan een uitzondering?

Een verklaring zou kunnen zijn dat Schiphol een veel grotere luchthaven is dan de andere genoemde luchthavens. Daardoor is het al duurder om van en naar Schiphol te reizen. Taxichauffeurs moeten ook een grotere afstand afleggen als ze passagiers naar Schiphol brengen, wat de standaard hogere tarieven verklaart.

Een andere mogelijke verklaring is dat de Nederlandse regering onlangs een nieuwe wet heeft ingevoerd die de tarieven voor taxichauffeurs beperkt. Dit zou de reden kunnen zijn waarom de prijzen op Schiphol niet zijn gestegen, omdat taxibedrijven geen omzet willen verliezen door hun tarieven te verhogen.

Wat de reden ook is, het is goed nieuws voor reizigers dat ze nog steeds op Schiphol kunnen komen zonder al te veel geld uit te geven. En met het steeds toenemende aantal mensen dat met het vliegtuig reist, is dit zeker een welkome verandering!

De gemiddelde prijs voor een taxirit naar Schiphol

Dit is het afgelopen jaar gelijk gebleven, waardoor reizigers een pauze hebben van de stijgende prijzen op andere luchthavens. De gemiddelde prijs voor een taxi rit vanuit Amsterdam Centrum naar Schiphol ligt al rond de €45,-. Ten opzichte van vorig jaar is dit hetzelfde gebleven.