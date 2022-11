NS vervangt reclameborden voor kunst

Per dag reizen meer dan 600.000 Nederlanders met het openbaar vervoer. Dat zijn er heel wat dus, en per jaar komt dat neer op gemiddeld 1,3 miljoen reizigers. Stations, treinen en perrons zijn om die reden ideale plekken voor advertenties en reclame. Ondanks dat er volop reclame te zien is, is er op veel plekken ook kunst te bewonderen. De NS heeft nu op het station van Apeldoorn een nieuw kunstwerk toegevoegd die de reclameborden vervangt. De onthulling van het werk van kunstenaar Valerie van Leersum werd op maandag 21 november onthuld.

Creativiteit op het station

Het kunstwerk ‘Over al dit bezig leven’ gaat op een creatieve wijze om met de publieke ruimte. Niks saaie borden op afgekaderde plekken, het is vooral een speels werk geworden. De stationsomgeving én het spoor komen in vier collages samen.

Brede collectie kunstwerken

ProRail, NS en Bureau Spoorbouwmeester hebben in Nederland recentelijk meer dan 300 kunstwerken in kaart gebracht. ‘Over al dit bezig leven’ wordt aan de brede collectie toegevoegd die uit veel verschillende soorten kunst bestaat. Van pastel schilderijen en kleurig glas-in-lood, tot moderne lichtkunst en fotografie. Of het nu een werk is gemaakt met een macro lens of een groothoek lens, het doel van de kunst is altijd om het reizen met het openbaar vervoer een stukje aangenamer en leuker te maken.

Connectie met de omgeving

ProRail formuleerde voor station Apeldoorn een opdracht waarbij het doel was om de connectie met de omgeving beeldend en helder neer te zetten, op een manier die past bij andere kunstwerken in de buurt van het station. Regiodirecteur Danou Veenhof komt tot de conclusie dat dat goed is gelukt. Ook regiodirecteur Maarten Haverkamp is erg blij met het resultaat. ‘‘Kunst en stations horen bij elkaar. Alle kunst, en in het bijzonder dit werk van Valerie, is een middel om de reiservaring te versterken. Dit kunstwerk maakt heel mooi zichtbaar in welke omgeving het station zich bevindt.’’

Inspiratie voor Van Leersum

Van Leersum vertelt dat ze voor het werk op zoek is gegaan naar de elementen die de grond en omgeving van Apeldoorn specifiek maken. ‘‘Ik kwam prachtige verhalen tegen. Elk op zichzelf staand en uniek. Maar ook onderdeel van een diepgaande verwevenheid waar ook wij mensen weer deel van uitmaken.’’

Ervaring voor reizigers

Kunst wordt al vanaf de bouw van het allereerste station gebruikt om de ervaring van reizigers te verrijken. Evelien de Munck Mortier, kunstcommissielid van Bureau Spoorbouwmeester, vertelt daarover dat de collectie nauw verbonden is met de thematiek van de reis en de publieke waarde van het station. “Veel kunstwerken laten zien hoe in verschillende tijden werd nagedacht over het reizen. Ze vertellen het verhaal over de wereld van het spoor en laten zien dat stations publieke plekken van betekenis zijn. Het is steeds de bedoeling van de makers geweest dat de kunst zou bijdragen aan de ervaring van de reizigers en bezoekers; om het reisplezier te versterken, om het wachten te veraangenamen, om speciale plekken in en rond het station te verbijzonderen. Bovendien is deze collectie altijd toegankelijk voor iedereen.”