Reisplannen naar Canada? Dit is wat je moet weten voordat je vertrekt

De meesten onder ons weten dat het niet vanzelfsprekend is om in de Verenigde Staten over de nodige documenten te beschikken voor je het land binnen kunt. We hebben in tal van films de strenge controles op de luchthavens gezien, waarbij de bezoeker aan een strenge ondervraging wordt onderworpen.

Ook wanneer je als Nederlander voor een bezoek naar Canada vliegt heb je bepaalde reisdocumenten nodig. Zonder die toelating kom je het land niet binnen. Om in Canada te mogen werken zijn er nog extra voorwaarden die moeten voldaan worden. Kijk even mee hieronder wat de voornaamste zaken zijn en hoe je die voor je afreis kunt regelen.

Neem contact op met een immigratie advocaat

Inreisdocumenten zijn dikwijls een wat moeilijker domein voor mensen die hier geen regelmatig contact mee hebben. Er zijn echter erkende specialisten die je hierbij bijstaan en alles in goede banen kunnen leiden. Colin Singer is een erkende autoriteit om je vlug en afdoend aan deze documenten te helpen.

Colin Singer is een immigratie advocaat die ondertussen meer dan 25 jaar geleden specialiseerde in deze materie. Sinds 1996 heeft hij ook een online samenwerking met de Canadese autoriteiten. Zijn kantoor was hierdoor een van de eerste die je via de site van de Canadese immigratiedienst kon raadplegen. Tijdens die periode heeft Colin zich met toenemend succes gemanifesteerd als een gevestigde waarde in die branche.

Het kantoor telt onder zijn cliënteel heel wat Canadese bedrijven die met buitenlandse werkkrachten werken. Colin Singer kon ondertussen al duizenden buitenlandse werknemers een arbeidsplaats in Canada laten bekleden. Op eigen houtje een Canadees visum met werkvergunning aanvragen, en krijgen, is geen sinecure.

Het visum of de eTA

Colin Singer biedt niet enkel hulp bij werkzoekenden die naar Canada willen verhuizen. Ook voor de toerist die Canada wil bezoeken levert hij de nodige assistentie. Hij is ook de auteur van tal van juridische publicaties over immigratie in Canada.

Eerst heb je als Nederlander een paspoort nodig. Daarvoor moet je naar de plaatselijke instanties gaan voor de aanvraag. Eens je dat in het bezit hebt kan Colin in actie komen.

Er zijn voor inreizen naar Canada twee mogelijkheden. Je kunt gebruikmaken van een visum of van de tweede optie de eTA of “Electronic travel authorization”. Dat laatste is een vereenvoudigde procedure die helemaal online kan geregeld worden.

Er werd in 2018 ook een test gestart om ‘paspoortloos’ van Amsterdam naar Toronto of Quebec te vliegen. Door verminderd luchtvaartverkeer de laatste twee jaar bleef het tot nu toe bij een test, en schakel je beter de diensten van een immigratie advocaat zoals Colin Singer in om je inreisdocumenten te regelen.

Ook voor een permanent verblijf, of bij de status van een vluchtende persoon in nood kan Singer het nodige doen om de papieren te regelen. Hij is niet voor niets een bestuurslid van de ‘National Immigration Law Sections’.

Kijk na hoe het reisadvies is voor je de reis naar Canada plant.

De Nederlandse regering bepaalt voor ieder land of het veilig is om er naartoe te reizen. Bekijk zeker dat reisadvies voor je contact opneemt met een immigratieadvocaat zoals Colin Singer.