Jubelton schenken verdwijnt!

In 2013 introduceerde de overheid de ‘schenkingsvrijstelling eigen woning’, zodat (groot)ouders hun (klein)kinderen konden helpen op de verdrinkende woningmarkt. Dit ging om een belastingvrije schenking met een bedrag van ongeveer 106 duizend euro en al snel ontstond de bijnaam ‘jubelton’. Nu, tien jaar later, komt hier dan toch echt een eind aan: vanaf 2023 is een belastingvrije schenking van een ton voor een huis niet meer mogelijk. Dit betekent echter niet dat (groot)ouders hun (klein)kinderen niet meer financieel kunnen helpen.

2023 of 2024?

Vanwege de huizenmarkt wilde de overheid de jubelton eigenlijk al vanaf 2023 stopzetten. Nu blijkt dat niet helemaal mogelijk. De IT-systemen van de Belastingdienst zijn een kink in de kabel. Deze kunnen niet tijdig worden aangepast en om die reden zal de jubelton pas in 2024 officieel kunnen worden afgeschaft. Dat wil echter niet zeggen dat het schenken van een ton komend jaar mogelijk blijft… Waar je eerst een ton kon schenken, gaat dit bedrag met zeker tachtigduizend omlaag, naar 27.231 euro.

Tot januari 2023 kun je dus nog een schenking doen om zoon of dochter de goede richting op te helpen, zelfs als het gaat om een schenking aan een kind boven de 40. https://www.evivanlanschot.nl/kennis/vermogensregie/schenken-aan-kinderen-boven-de-veertig. Wel moet dat bedrag voor het einde van 2024 dan zijn gebruikt voor het kopen van een huis. Is dit niet gebeurd, dan moet de ontvanger over het ontvangen bedrag alsnog belasting betalen. Dat gaat dan om 10% schenkbelasting als het gaat om een schenking van ouders en 18% bij een schenking van grootouders. Men doet er dan ook verstandig aan om bij de schenking ontbindende voorwaarde toe te voegen. De schenking kan dan teruggedraaid worden als er tegen 2024 nog geen huis mee is gekocht.

Daarnaast mocht je de schenking van de jubelton verspreiden over drie jaar. Ook dit wordt waarschijnlijk verminderd, naar twee jaar. Mocht je dus nu een schenking geven of krijgen van een halve ton, dan mag dit in het jaar erna nog worden aangevuld met de rest. Maar ook dan blijft staan dat de schenking voor 2014 gebruikt moet zijn bij de koop van een woning.

Schenk bewust

Ook wanneer je een jubelton niet klaar hebt liggen, kun je deze schenken. Denk aan een schenking vanuit de overwaarde van je huis of via een effectenkrediet. Hier kleven wel risico’s aan. Over het algemeen is het goed om bewust na te denken over welke effecten een schenking heeft voor jou én de ontvanger.

Men doet er goed aan om een plan te maken wanneer zij geld te gaan schenken. Denk dan aan stappen als ‘wie is de ontvanger’, ‘welk bedrag’ en ‘wat is mijn zeggenschap over waar het geld naartoe gaat’. Een dergelijk plan helpt je vooraf duidelijk te hebben wat fiscaal de meest gunstigste vorm van schenken is, maar helpt ook goed te voorkomen dat de schenking voor problemen gaat zorgen bij ontvanger óf gever!