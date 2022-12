Hoe maak je in de winter je tuin leefbaar en gezellig?

In de zomer is een eigen tuin natuurlijk dé plek om van het mooie weer te genieten en frisse lucht in te ademen. Je hoeft er niet voor naar een park of een terrasje, alles is binnen handbereik. Lekker luieren in de zon of de schaduw van je houten overkapping. gebouwd met Douglas hout.

In de winter doe je dit echter minder snel. Het is veel te koud om buiten te zitten en bovendien ziet de tuin er vaak niet op z’n gezelligst uit. Bijna alle planten gaan dood of zien er niet zo mooi meer uit. Het is te koud om de tuin goed bij te houden tijdens de wintermaanden en dus laat men alles vaak maar staan totdat het weer lente wordt. Toch zitten er ook voordelen aan het hebben van een tuin de winter.

Winterklaar?

Is jouw tuin bijvoorbeeld al winterklaar? Een tuin die goed voorbereid is op het koude winterseizoen ziet er in de lente gegarandeerd mooier uit. Daarnaast kunnen dieren en insecten beter overleven buiten wanneer je je tuin klaar voor de winter hebt en blijven je bomen en planten in topvorm. Gelukkig is tuinieren ook nog eens hartstikke gezond en zorgt het voor de nodige ontspanning! Bovendien is niets zo lekker als daarna weer binnenkomen in een warm huis. Aan de slag dus maar.

Het heeft nu nog niet echt gevroren dit jaar en dus ben je nog op tijd om bloembollen te planten. Er is namelijk een groot aantal soorten bloemen dat de winter prima kan overleven om vervolgens al vroeg in de lente te gaan bloeien. Het grote voordeel van het op tijd planten van bloembollen in de winter is dat je direct zorgt voor een voedingsbron voor insecten zoals bijen, hommels en spinnen. Voor deze dieren is het in de vroege lente vaak lastig om eten te vinden.

Levendig en warm

De wintertuin is natuurlijk niet compleet zonder alle flora en fauna die Nederland te bieden heeft. Vogeltjes hebben het natuurlijk in de winter extra zwaar, aangezien voedsel schaars is. Bloembollen, pindasnoeren en een waterbassin geven je wintertuin een stuk meer leven. En het is bijvoorbeeld leuk om de tuin te versieren in de winter, wanneer alle bloemen en planten het minder goed doen. Hang leuke lichtjes op of zoek decoraties voor aan de schutting of overkapping gemaakt van Douglas hout. Hiermee geef je jouw tuin, ook in de winter, een gezellige en leuke uitstraling en kun je er lekker naar kijken als je aan de keukentafel met een kop warme choco zit.

En als je dan toch een overkapping hebt gemaakt, kun je deze natuurlijk ook lekker verwarmen met een prachtige houtkachel. Het knerpende hout geeft een warme sfeer. Een kachel die van stenen gemaakt zijn geeft zelfs warmte af vanaf de stenen! Wat lekkers te drinken erbij en klaar is je perfecte winter zithoek!