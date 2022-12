Nieuw onderzoek: de crisis beïnvloedt ons seksleven

We horen en lezen het overal om ons heen; we zijn in een recessie belandt. De kosten rijzen de pan uit en dat levert bij een hoop mensen nogal wat stress op. Onzekerheid over energieprijzen- en toevoer, de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen en de rente die alsmaar omhoog gaat. Het blijkt nogal een wissel te trekken op relaties, zelfs als geld daarvoor nooit een oorzaak was spanning in je relatie was.

Impact op relaties

Volgens onderzoek van Stowe Family Law zegt 56% van de mensen die zijn ondervroegen dat kosten in levensonderhoud nu al frictie veroorzaakt in hun liefdesrelatie. De hoofdredenen zijn:

Niet genoeg inkomsten

De rekeningen niet kunnen betalen

Huidige leefstijl niet meer vol te houden

De onzekerheid en het gebrek aan bevestiging dat er betere tijden aan komen, maakt dat 66,5% van de ondervraagden bang is dat de recessie in de toekomst hun relatie negatief zal beïnvloeden.

Gebrek aan intimiteit en ontspanning

Niemand kan daadwerkelijk voorspellen hoe de economie zich gaat gedragen maar het is duidelijk dat het eerst slechter wordt voordat er verbetering in aantocht is met de hoge inflatie. Het levert nogal wat spanning op die naast spanning in de relatie ook nogal wat impact heeft op intimiteit tussen koppels. Want ondank dat de thermostaat op 18 graden staat en je er meer aan zou hebben om dicht tegen elkaar aan te kruipen raken romantiek en intimiteit op de achtergrond wanneer de energierekeningen zo hard stijgen. De negatieve gedachten en zorgen zijn vaak de grootste stoorzenders om onbekommerd te kunnen genieten van het liefdesspel.

Seks als ontspanning

Eigenlijk gek en tegenovergesteld aan wat het zou moeten zijn want regelmatig seks hebben en een orgasme krijgen maakt gelukkig en verlaagt de bloeddruk en kan daardoor stress verminderen. Door het orgasme komen er allerlei stofjes in je lichaam vrij (zoals oxytocine) die stress verlagend en ontspannend werken. En als je lichaam het zo bedacht heeft, waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Door ontspanning daalt de hartslag en komt seksuele opwinding op gang. En wanneer we via de ontspanning opnieuw spanning hebben opgebouwd, ervaren we uiteindelijk ultieme ontspanning. Hierbij geldt: hoe vaker je iets doet, hoe meer zin je erin zult krijgt. Of je nu kiest voor geslachtsgemeenschap of speeltjes als een dildo gebruikt, maakt daarbij niets uit.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Men zegt weleens dat mannen vrijen om te ontspannen, terwijl vrouwen pas kunnen vrijen áls ze ontspannen zijn. Maar daar ligt direct ook het probleem. Mensen die gebukt gaan onder een hoog niveau van stress voor een langere periode, zijn op een gegeven moment niet langer in staat om seks te hebben. Mannen kunnen bijvoorbeeld last krijgen van premature ejaculatie of merken dat het libido steeds verder afneemt. De hersenen zijn druk en geven het lichaam geen kans meer om opgewonden te worden. Vrouwen moeten simpelweg niet denken aan seks omdat ze vooraf al te moe zijn om zin te maken en het meer een ‘moetje’ wordt dan enig plezier oplevert. Wanneer teveel stress zorgt voor problemen tijdens de seks, dan wordt intimiteit juist steeds moeilijker. In plaats van opluchting zorgt de seks dan weer voor extra spanning en meer stress.

De spelende mens

Door van tevoren op zoek te gaan naar manieren om weer in je element te komen, kun je ervoor zorgen dat seks de stress kan opluchten en weer ontspannenheid in je relatie en leven brengt. Probeer eens wat het beste voor jou werkt. Kaarsjes, fijne geuren, schoon beddengoed, massageolie, glijmiddel, condooms met ribbeltjes, (kleine) speeltjes, het kan allemaal helpen om te ontspannen en om het voorspel zo ontspannend mogelijk te maken.