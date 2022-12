Kabinet werkt aan internetplan voor iedereen, rijk of arm

Het kabinet werkt aan een plan om mensen met een kleine beurs een goedkoop internet abonnement aan te bieden: een sociaal internet-pakket. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale wereld. Staatssecretaris Van Huffelen hintte er vorige maand in de Tweede Kamer op dat providers mogelijk verplicht worden om een goedkoop pakket aan te bieden aan mensen die niet veel te besteden hebben.

Kloof tussen rijk en arm

Het precieze plan heeft de staatssecretaris nog niet uitgewerkt. Wel hint ze erop dat providers worden verplicht een goedkoop pakket aan te bieden voor mensen die niet veel te besteden hebben. “In het uiterste geval kan de minister van Economische Zaken en Klimaat een dienstverplichting aan de markt opleggen”, zegt ze daarover. De bewindsvrouw wil ook gratis wifipunten gaan aanbieden. Maar die zijn volgens Van Huffelen niet altijd veilig en daarom denkt ze dat ook het goedkope abonnement nodig is.

Ook het CDA wil dat een deel van het geld uit het Europese herstelfonds wordt gebruikt om mensen met een laag inkomen gratis internet te geven. De partij vreest ook dat de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden door de digitalisering van de samenleving. CDA-kamerlid Inge van Dijk noemde afgelopen voorjaar toegang tot het internet een ‘belangrijke basisvoorziening om mensen mee te laten doen’. Zij wijst op de Verenigde Staten, waar de regering een groot programma is gestart voor goedkoper internet voor lagere inkomens. Twintig grote internetproviders in de VS zullen hieraan meewerken. In totaal komen zo’n 48 miljoen Amerikaanse huishoudens in aanmerking voor het programma. Bijna 12 miljoen huishoudens hebben zich er al voor ingeschreven. Van Dijk noemt toegang tot het internet een ‘belangrijke basisvoorziening om mensen mee te laten doen’.

Laptops naar kinderen

Een ander plan van staatssecretaris van Huffelen is om 150.000 laptops en tablets die zijn gebruikt door de overheid te doneren aan kinderen van ouders die hier geen geld voor hebben. De bewindsvrouw kondigde haar plannen aan naar aanleiding van vragen die Barbara Kathmann van de PvdA stelde. Zij vreest ook dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt als mensen door de koopkrachtcrisis geen internetabonnement kunnen betalen.

Providers vergelijken

Overal snel internet

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil bovendien dat elk adres in Nederland een vaste internetaansluiting krijgt. Volgens de laatste cijfers hebben 19.000 adressen in buitengebieden geen vaste aansluiting voor snel internet. SP en D66 verzoeken in een motie om uit te zoeken of het mogelijk is om elk adres internettoegang te geven, zoals dat ook met telefonie het geval is. Renske Leijten (SP) zei tijdens hetzelfde debat het niet meer dan logisch te vinden dat iedereen toegang krijgt tot snel internet. “Als je een overheid hebt die zegt dat alles wat digitaal kan, ook digitaal moet en als je ziet dat in het onderwijs, de zorg, de kinderopvang, het werk en het gebruik van het openbaar vervoer alles digitaal gaat”, verduidelijkt het Kamerlid. Internetproviders zijn inmiddels al druk met het aanleggen van glasvezel. Niet alleen meer in de grote steden maar ook in kleinere plaatsen in Nederland.