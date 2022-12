Nieuws voor modelbouwers: dé trend is airbrushen!

Airbrushen is momenteel dé trend in de modelbouwwereld. In de modelbouw wordt een airbrush vaak gebruikt om modellen realistischer te maken. Met een airbrush kun je de verf namelijk erg fijn spuiten op het model. Hierdoor kan je precieze lijnen en schaduwen creëren. Dit zorgt ervoor dat het model nog realistischer lijkt. Ook krijg je hierdoor een professionele, nette afwerking.

Wil je met airbrush aan de slag? Om te leren airbrushen, kun je bijvoorbeeld een cursus volgen of video’s bekijken. Hiermee leer je de basisprincipes van airbrushen en kun je de techniek onder de knie krijgen. Het is daarnaast belangrijk om te blijven oefenen en experimenteren, zodat je leert hoe je het beste resultaat kunt behalen.

Soorten airbrushes

Je hebt de keuze gemaakt en wilt met airbrushen experimenten, maar waar begin je dan? Allereerst heb je natuurlijk een airbrush nodig. Koop echter niet zomaar een airbrush, want een airbrush aanschaffen vereist wel wat vooronderzoek. Er zijn namelijk allerlei verschillende soorten airbrushes die geschikt zijn voor modelbouw.

De meeste airbrushes zijn voorzien van verschillende spuitmondjes, zodat je de verf kunt aanpassen naar de gewenste grootte en vorm. Ook zijn er airbrush sets te koop met verschillende spuitpatronen, zoals een lijn, punt of vlak. Op deze manier kun je de verf op verschillende manieren aanbrengen. Misschien kun je ook eerst een airbrush van iemand lenen, zodat je kunt ontdekken of het echt iets voor je is.

Verf voor het airbrushen

Het is belangrijk om de juiste verf te gebruiken bij airbrushen. Acrylverf is de meest gebruikelijke verf voor modelbouw, omdat deze snel droogt en gemakkelijk te verwerken is. Ook kun je acrylverf gemakkelijk mengen om verschillende kleuren te creëren. Andere soorten verf kan je ook gebruiken, maar deze zijn minder geschikt voor beginners. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan olieverf of lakverf.

Olieverf en lakverf zijn minder geschikt voor beginners, omdat ze moeilijker te verwerken zijn. Zo drogen ze langzamer dan acrylverf. Hierdoor is het met deze verf moeilijker om fijne lijnen en details aan te brengen dan met acrylverf. Bovendien is het met deze typen verf ook lastiger om precieze kleuren te creëren, omdat ze moeilijker mengen dan acrylverf. Echter is het bij modelbouw vaak juist belangrijk om precies de goede kleur te krijgen, omdat je graag wilt dat het resultaat zo echt mogelijk lijkt.

Acrylverf is perfect voor beginners, omdat het makkelijk te mengen én verwerken is en bovendien snel droogt. Zo maak je eenvoudig fijne lijnen en kun je kleine details aanbrengen.

Compressoren en luchtdruk

Een airbrush werkt op luchtdruk. De compressor is het onderdeel van de airbrush dat de luchtdruk produceert die nodig is om de verf uit de airbrush te spuiten. De compressor zuigt lucht aan en comprimeert deze tot een hoge druk. Deze druk wordt gebruikt om de verf door het spuitpistool te persen en het gewenste patroon te creëren.

Er zijn verschillende soorten compressoren. Zo zijn sommige compressoren voorzien van verschillende instellingen waarmee de luchtdruk kan worden aangepast, afhankelijk van het type airbrush en het type verf dat wordt gebruikt.

Veel mensen die zich met modelbouw bezighouden, zijn fan van een compressor met een waterafscheider. Iedere compressor genereert namelijk waterdamp en soms komt er zelfs olie vrij. De waterafscheider zorgt ervoor dat dit niet bij de verf komt, waardoor je resultaat mooier wordt.

Wat is de juiste luchtdruk?

Bij airbrushen is het belangrijk om de juiste luchtdruk te gebruiken. Als de luchtdruk te hoog is, kan de verf te hard uit de airbrush komen en kan het model beschadigen. Als de luchtdruk te laag is, kan de verf niet goed uit de airbrush komen en kan het resultaat onscherp zijn. Het is daarom aan te raden om de luchtdruk te testen voordat je begint met airbrushen.

Welke luchtdruk je moet gebruiken, hangt af van verschillende factoren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het type airbrush, het type verf dat je gebruikt en de gewenste effecten. Het is ook niet nodig om met een extreem hoge druk te werken.

Doorgaans kiezen modelbouwers voor een druk van maximaal drie bar. Met zo’n anderhalf bar kun je over het algemeen vaak goed werken. Wil je zeker weten dat de verf mooi uit de airbrush komt? Test de luchtdruk dan op een stukje papier of karton voordat je begint met airbrushen.

Beginnen met airbrushen

Airbrushen kan een uitdagende techniek zijn. Als je het echter eenmaal onder de knie hebt, kun je veel mooie resultaten behalen. Of je nu realistische kleuren en schaduwen toe wilt voegen aan een schaalmodel van een vliegtuig, realistisch water wilt maken op een diorama of mooie overgangen wilt creëren, met een airbrush kan het allemaal!