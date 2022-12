Notaris en hypotheekverstrekker hebben het extra druk door verdwijnen jubelton

Het einde van 2022 komt nu snel in zicht. Gisteren vierden we de verjaardag van Sinterklaas, vandaag halen we de kerstboom in huis en voordat je het weet staan we te proosten op 2023. En zoals altijd begint een nieuw jaar met nieuwe regels en wetten. Zo ook het afschaffen van de jubelton,de belastingvrije €106.671 die je als ouders kan schenken voor de aankoop van een woning of afbetaling van een hypotheek. De schenkingsvrijstelling gaat namelijk per 2023 fors omlaag naar €27.231. Notarissen en hypotheekverstrekkers hebben het op de valreep dan ook nog even heel druk met vermogende ouders die nog snel de zogeheten jubelton overmaken naar hun kinderen.

Jubelton onder vuur

De jubelton werd in 2013 ingevoerd om de huizenverkoop te stimuleren, toen die door de financiële crisis stil kwam te liggen. Na ruim een jaar kwam er een einde aan de regeling, maar vanaf 2017 werd deze voor langere tijd ingevoerd. De belastingvrijstelling ging toen omhoog van €53.000 naar ruim €100.000. De afgelopen jaren kwam de regeling echter steeds meer onder vuur te liggen. Het geeft namelijk jonge huizenkopers met rijke ouders een concurrentievoordeel op leeftijdgenoten die het minder breed hebben, was de kritiek. Volledige afschaffing kan echter pas vanaf 2024, omdat het tijd kost de systemen van de Belastingdienst hierop af te stemmen. Maar wat nu als u uw kinderen wil helpen bij het kopen van een eigen huis? Of bij het afbetalen van een studielening? Het kan heel fijn zijn om bij leven te zien welk verschil het maakt. Bijvoorbeeld als uw zoon of dochter door de schenking een net iets mooier huis kan kopen.

Het voordeel van schenken

Schenken met de warme hand, zoals dat heet, heeft namelijk voor iedereen diverse voordelen. Door over een lange periode te schenken en van de vrijstellingen gebruik te maken wordt het belastingvoordeel optimaal benut. Uw kind betaalt dan geen of minder belasting over de schenking. Voor ‘jonge’ kinderen (tot 40 jaar) gelden de hoogste vrijstellingen maar hoe zit dat met een schenking aan een kind ouder dan 40? Wat zijn dan fiscaal interessante opties?

Handige weetjes

Allereerst kunt u kijken of de (fiscale) partner van uw kind nog geen 40 jaar is. U schenkt dan aan uw eigen kind onder de hoge vrijstelling, maar maakt gebruik van de leeftijd van de partner. Dit kan overigens alleen als u niet eerder onder de hoge vrijstelling aan uw kind geschonken hebt.

Bovendien kunt u ongeacht de leeftijd, sowieso jaarlijks een vrijgestelde bedrag van € 5.677 ‘belastingvrij’ schenken aan uw kind. Dat betekent dat uw kind geen schenkingsbelasting hierover hoeft te betalen.Schenkt u meer? Dan betaalt uw kind over dat extra deel schenkbelasting. Over de eerste € 130.425 is dat 10%. Daarboven is dat 20%.

De rol van onroerend goed

Als u wilt schenken, maar zelf nog over het vermogen wilt blijven beschikken dan kan schenken op papier (schuldig-erkenning) een oplossing zijn. Deze vorm wordt ook wel gebruikt als het vermogen vast zit in bijvoorbeeld onroerend goed. In plaats van geld of effecten over te boeken, legt u in een notariële akte vast dat uw kind een vordering op u krijgt die u pas bij uw overlijden hoeft af te lossen. Over deze ‘schuld‘ aan uw kind moet u wel jaarlijks 6% rente betalen. Dit bedrag moet ook echt worden overgemaakt aan uw kind. Het mag niet worden bijgeschreven. Doet u dit niet, dan moet uw kind bij uw overlijden alsnog erfbelasting betalen over de vordering. En als u bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed bezit, dan kunt u eens kijken of het interessant is om dit te schenken. Bij verhuurde woningen wordt voor de schenkbelasting overigens niet de werkelijke waarde maar de WOZ-waarde gehanteerd.

Meer weten over schenken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw vermogen over te dragen aan uw kinderen? Of bijvoorbeeld belastingvrij schenken aan een kleinkind. Ga dan samen met uw kinderen in gesprek met uw vermogenscoach. En als u overweegt om onroerend goed te schenken, raadpleeg dan altijd uw fiscalist of notaris. Die hebben het nu wat drukker door de jubelton maar krijgen vast weer ruimte in 2023.