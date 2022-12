Steeds meer refurbished elektronica

Refurbished elektronica wordt steeds populairder, kopte Zakenweek een tijdje geleden. Tijdens Black Friday boden ook steeds meer winkels refurbished elektronica, zoals smartphones, tegen sterk gereduceerde prijzen aan. In een wereld waar iedereen zich steeds meer richt op duurzaamheid en woorden als verspilling steeds meer lading hebben gekregen, koopt men liever een refurbished apparaat, dan een nieuwe aan te schaffen.

Wat betekent refurbished?

Refurbished elektronica is kortweg gezegd tweedehands elektronica, maar van hoge kwaliteit. Dit komt omdat refurbished elektronica volledig wordt nagekeken voor het weer de markt opgaat. Refurbished, of gereviseerde in het Nederlands, apparaten worden standaard uit elkaar gehaald, nagekeken, stofvrij gemaakt en eventueel gerepareerd waar nodig. Een refurbished apparaat is daardoor misschien wel al eens gebruikt, maar je mag de kwaliteit van een nieuw toestel verwachten. Van vroeger kent met reviseren vooral van motoren en machines, maar tegenwoordig wordt dit ook steeds meer bij elektronica toegepast.

Tweedehands vs. Refurbished

Waar men toch een paar keer meer nadenkt voor de aanschaf van een tweedehands iPhone op Marktplaats, kan de twijfel in de prullenbak bij een refurbished iPhone. Bij tweedehands apparaten weet je bij aankoop de geschiedenis niet. Wat is er bijvoorbeeld met de telefoon of laptop gebeurd? Zit er geen virus op? Bij gereviseerde apparaten weet je wel dat je kunt vertrouwen op hoe het apparaat werkt.

Tegenwoordig kun je in veel steden ook winkels vinden waar je tweedehands apparatuur kunt kopen, maar ook verkopen. Het voordeel is dat in zulke winkels de producten wel worden nagekeken en dat ze vaak garantie bieden. Nakijken is echter vaak alleen al kijken of een apparaat opstart. Deze producten zijn dan dus niet refurbished. Bij gereviseerde producten is het echt de bedoeling dat het apparaat grondig gecontroleerd wordt en waar nodig hersteld/gerepareerd. Wanneer dit goed gedaan wordt, wordt het hele apparaat uit elkaar gehaald en niet enkel kapotte, maar ook twijfelachtige materialen vervangen. Ook kijkt men bij het refurbishen naar software en of daar herstelacties nodig zijn.

Ondernemers

Vanwege de lage aanschafkosten en het duurzame aspect van refurbished apparaten, is de aanschaf voor een ondernemer erg voordelig. Zeker voor de beginnende ondernemer met een startkapitaal kan dit een mooie optie zijn. Door de lage kosten is de aanschaf van een refurbished apparaat een stuk voordeliger in de afschrijving, wat de keus voor bijvoorbeeld een refurbished iPhone, een goede keus maakt voor de zaak. Daarnaast kun je na de aanschaf van een refurbished apparaat de BTW terugvragen, mocht je daar recht op hebben. Bij een tweedehands apparaat is dat geen optie.

Voor de ondernemer is er steeds meer keus. Overal in Nederland verschijnen fysieke winkels waar men terecht kan voor refurbished apparaten, maar ook online groeit het aanbod enorm. Sommige ondernemers richten zich hierbij specifiek op bepaalde producten, zoals Apple.