Kerstvakantie in eigen land anno 2022

Tien jaar geleden was het misschien hip om te zeggen dat je ‘even’ naar Thailand ging. Maar inmiddels liggen de zaken anders. Nederlanders kiezen inmiddels massaal voor een vakantie in Nederland. Waar gaan we heen?

Als je nu nog zin hebt om naar Schiphol te gaan, heb je waarschijnlijk wel wat uit te leggen aan je omgeving. Mocht je geen last hebt van vliegschaamte, dan waarschijnlijk wel van ‘maar het personeel wordt daar vreselijk behandeld’-schaamte. En dan is er nog de vraag bij welke energiemaatschappij je zit, als je heel veel geld wil uitgeven om vervolgens eindeloos in de rij te staan. Zodat je daarna op een veel te klein stoeltje naar een bestemming kan vliegen die niet per se mooier is dan al die Nederlandse plekken die je nog nooit gezien hebt.

Want dat is in ieder geval waar: er zijn in Nederland ontzettend veel mooie plaatsen om te bezoeken – en de kans is groot dat je ze nog niet allemaal gezien hebt. Trek er een paar dagen voor uit, zodat je echt even een toerist in eigen land bent en boek een fijn hotel of een huisje. Er zijn voldoende fijne vakantieparken in Nederland. Hierbij een paar suggesties op een rijtje:

Drenthe

Als je normaal gesproken opgesloten zit in de Randstad, voelt Drenthe al snel alsof je in een andere wereld terecht gekomen bent. Er is ruimte, het is er mooi en je kan er eindeloos wandelen of fietsen. In ‘De Oerprovincie van Nederland’ bezoek je natuurlijk de hunebedden, maar ook de brinkdorpen zijn de moeite waard. Drenthe heeft een rijk cultureel verleden, dus ook aan goede musea geen gebrek. En dat fietsen of wandelen doe je natuurlijk in een van de maar liefst drie prachtige Nationale Parken die de provincie rijk is.

City trip

Woon je al in een prachtige, groene omgeving? Dan is het natuurlijk juist leuk om dat eens om te draaien en er een echte ‘city trip’ van te maken. Amsterdam ligt voor de hand, maar ook Rotterdam, Den Haag of Utrecht zijn erg de moeite waard. Niet voor niets boekte een recordaantal buitenlandse toeristen dit jaar een overnachting in een van die steden, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Gedraag je als een buitenlandse toerist en slenter eindeloos door de grote winkelstraten. Ga ’s avonds op stap en beleef het nachtleven. Of maak er een cultureel verantwoorde vakantie van en bezoek de bekende musea. Of doe het allemaal – en plak er nog een mooi concert aan vast.

De Wadden

Als er een plek in Nederland is die door Nederlanders structureel wordt onderschat, zijn het wel de Wadden. Hou je van natuur en rust? Ga dan – zonder auto – naar Schiermonnikoog. Wil je met de hele familie weg of heb je jonge kinderen, kies dan voor Ameland, waar altijd van alles te doen is voor het hele gezin. Hou je van afwisseling? Kies dan voor Terschelling, waar vogelspotters én uitgaanstypes zich thuis voelen.

Sterrenkijken

Sterrenkijken moét echt trouwens, als je op Terschelling bent. Het eiland is een van de donkerste plekken ter wereld, met vrijwel geen lichtvervuiling. De ‘International Dark Sky Association’ heeft er niet voor niets een Dark Sky Park opgezet. Bezoekers zijn er midden in de nacht welkom om op een van de hoge duintoppen sterren te ontdekken. Als je mazzel hebt, kan je zelfs het Noorderlicht zien.

Wie wil er dan nog naar Schiphol?