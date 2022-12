Jezelf op #1 tijdens de feestdagen

De feestdagen staan in het teken van familie, vrienden en samenzijn. Toch kan deze tijd je ook stress en angst bezorgen. De kerstdagen kunnen je bijvoorbeeld een drukkend gevoel geven, waarbij je het idee hebt dat je van alles ‘moet’; voorbereiden van bijeenkomsten, kopen van cadeautjes.. het is vrij gemakkelijk om je snel overweldigd te voelen. Komt dit jou ook bekend voor? Al deze bezigheden zijn redenen waarom je jezelf bovenaan je lijstje moet zetten tijdens de feestdagen. Gun jezelf de tijd voor ontspanning, want als jouw eigen mentale batterij is opgeladen, dan kun je de hele wereld aan. Je verdient het!

Mentale batterij opladen = meer genieten

Heb je wel eens het gevoel dat het je niet lukt om je ogen open te houden? Of dat je hersenen mistig zijn en je je niet kunt concentreren? Dit overkomt ons allemaal wel eens! Vaak komt dit dan ook doordat onze mentale batterij leeg raakt. Hoe werkt onze mentale batterij precies? Nou, net als onze telefoons of laptops hebben onze hersenen energie nodig om goed te functioneren. Deze energie komt van glucose, een soort suiker. Als we mentaal uitgeput zijn, betekent dit dat onze hersenen niet genoeg energie uit glucose krijgen. Dit kan om een aantal redenen gebeuren, waaronder vitaminetekorten, uitdroging, slaaptekort en stress.

Één van de beste manieren om van Kerstmis te genieten is ervoor te zorgen dat je mentale batterij is opgeladen. Dit houdt in dat je voor de feestdagen wat tijd voor jezelf neemt om te ontspannen en op te laden. Dat kan zo eenvoudig zijn als een lange boswandeling maken, naar je favoriete muziek luisteren of tijd doorbrengen met vrienden en familie. Als je de tijd neemt om je mentale batterij op te laden, zul je merken dat je meer energie en uithoudingsvermogen hebt om van alle vakantiedrukte te genieten. Je zult ook in een betere stemming zijn om feest te vieren, wat betekent dat je nog meer mooie herinneringen kunt maken met je geliefden. Dus als je de beste kerst ooit wilt hebben, zorg dan eerst voor jezelf.

Mét energie de kerst chaos door

Kerstmis is altijd zo’n drukke tijd! Tussen al het winkelen, cadeautjes inpakken, feestjes bijwonen en koekjes bakken door, kan het moeilijk zijn om tijd te vinden voor ontspanning. Maar Kerstmis is ook dé tijd van het jaar waarin familie en vrienden samenkomen om feest te vieren. Voor veel mensen is de drukte van Kerstmis een deel van wat het seizoen zo leuk maakt. Dus ook al kan het soms hectisch zijn, vergeet niet een moment te nemen om te genieten van alle magie die Kerstmis te bieden heeft.

Hier zijn vijf tips om je te helpen het beste uit de kerstdrukte te halen:

Organiseer . Maak een lijst van alles wat je moet doen en maak elke dag wat tijd vrij om items af te vinken. Dit helpt je op schema te blijven en te voorkomen dat je je overweldigd voelt. Delegeer . Delegeer, indien mogelijk, een deel van je taken aan vrienden of familieleden. Dit verlicht je last waardoor je weer meer tijd overhoudt om van de feestdagen te genieten. Neem pauzes . Het is belangrijk om tijd vrij te maken van de kerstdrukte om te ontspannen. Neem een pauze van het winkelen en maak een wandeling in het park of neem een lang bad. Wees flexibel. Tijdens de kerstdrukte zullen er onvermijdelijk dingen misgaan, dus het is belangrijk om flexibel te zijn. Raak niet te gestrest als de dingen niet volgens plan verlopen – ga gewoon met de stroom mee – go with the flow! Geniet van jezelf . Kerstmis is een bijzondere tijd van het jaar, dus zorg ervoor dat je de tijd neemt om te genieten! Maak herinneringen met je geliefden, geniet van het eten en één van de belangrijkste: geniet van het moment.

Zo zorg je voor extra ontspanning

We rennen, vliegen en slenteren maar door! Hallo, waar is de tijd voor jou? Jij mag er ook zijn! Jij mag jezelf best wat extra ontspanning geven. Hoe meer jij namelijk bent opgeladen, hoe meer je kunt geven aan anderen. Deze tips kunnen je helpen!

Ga naar buiten en haal frisse lucht. De natuur is een geweldige manier om stress te verminderen en je geest leeg te maken. Slechts een paar minuten in de zon kan wonderen doen voor je humeur. Maak tijd voor jezelf. Al is het maar 10 minuten, maak elke dag wat tijd vrij om iets te doen waar je van geniet zonder stress of verplichting. Lees een boek, neem een bad of ga gewoon rustig zitten en haal diep adem. Lichaamsbeweging . Het lijkt misschien het laatste wat je wilt doen als je je gespannen voelt, maar matige lichaamsbeweging kan juist helpen het stressniveau te verlagen. Een stevige wandeling of lichte training kan je energie en humeur verbeteren, terwijl het je ook helpt om ’s nachts beter te slapen. Win-win dus! Verminder schermtijd . Het is zo gemakkelijk om naar elektronica te grijpen voor een snelle dosis vermaak. Waarom ga je, in plaats van gedachteloos door Social Media te scrollen, niet zitten met een klassieke vakantie film of boek? Ook kun je een mooi bordspel tevoorschijn halen, ga lekker puzzelen met familie of kies een mooi modelbouwpakket om in elkaar te zetten. Je lichaam en geest zullen je er dankbaar voor zijn! Slaap veel! Er zijn feestjes om bij te wonen, cadeautjes om te kopen en familie om te bezoeken. Het kan maar al te gemakkelijk zijn om slaap op te offeren om alles gedaan te krijgen. Dit is echter een vergissing. Slaap is essentieel voor het behoud van de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het kan je juist helpen om productiever te zijn. Als je goed uitgerust bent, heb je meer energie en focus. Je bent ook beter in staat om met stress om te gaan en beslissingen te nemen. Dus als je het meeste uit de feestdagen wilt halen, zorg dan voor voldoende slaap!

Waarom jij het waard bent om goed voor jezelf te zorgen tijdens de feestdagen

De feestdagen zijn een tijd waarin we vaak de behoeften van anderen boven die van onszelf stellen. Maar door voor jezelf te zorgen, geef je je dierbaren het goede voorbeeld over het belang van zelfzorg. Zo kun je met hen bijvoorbeeld samen gaan puzzelen. Als ze zien dat je tijd voor jezelf neemt, zullen ze eerder geneigd zijn hetzelfde te doen. En dat niet alleen, je zult minder snel ziek worden. Als je uitgeput en gestrest bent, ben je vatbaarder om ziek te worden. Door van zelfzorg een prioriteit te maken, help je je lichaam sterk en gezond te blijven tijdens de feestdagen. En ja, je zult je hierdoor mentaal en emotioneel beter voelen. Door goed voor jezelf te zorgen, kun je optimaal genieten van deze bijzondere tijd van het jaar.

In dit artikel hebben je meegenomen in wat fijne tips & tricks om optimaal van jouw fijne kerstdagen te genieten – met een volle batterij! Wat zijn jouw beste tips voor #zelfzorg om jou #mentalebatterij op te laden? We horen het graag!