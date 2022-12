Peiling: bijna 40 procent bespaart dit jaar op kerstverlichting

Bijna 40 procent van de mensen doet de komende weken vanwege de hoge energieprijzen minder kerstverlichting aan, meldt EenVandaag op basis van een eigen peiling. Mensen besparen ook op het kerstdiner. Een kleine groep viert kerst dit jaar zelfs helemaal niet wegens de hoge kosten.

Een deel van de mensen die willen besparen op de energiekosten, doet de kerstverlichting korter aan. Anderen versieren hun huis en tuin minder dan anders.

31 procent zegt minder uit te geven aan het vieren van kerst dan voorheen. In sommige families lunchen mensen met kerst in plaats van dineren, of het menu wordt aangepast. 4 procent slaat de kerstviering door de gestegen prijzen helemaal over. Vooral mensen in de laagste inkomensgroepen doen dit, aldus EenVandaag.

Het onderzoek is gehouden onder ruim 32.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Dit panel bestaat uit 80.000 leden.